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Уткин о «Роторе» в РПЛ: «Мне все равно на команду из города гопников»

сегодня, 21:54

Журналист и футбольный эксперт Василий Уткин поделился мнением о том, что «Ротор» может выйти в Премьер-лигу.

Я игнорирую «Ротор». Я не хочу говорить о команде, которая для меня – из города гопников. Это мое за долгие годы сложившееся однозначное убеждение.

Я прекрасно понимаю, что в Волгограде живут разные люди, но я сталкивался только с этой прослойкой, поэтому мне надоело, и я решил игнорировать тему «Ротора» в силу ряда глупостей, которые вокруг этого происходили. Вот и все.

Мне совершенно безразлична судьба волгоградского «Ротора». Вообще безразлична.

Ранее тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сказал, что «Ротором» руководят дебилы.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 23:06
Что он несёт, с дуба рухнул...какая муха его укусила,совсем с катушек съехал. ...коньки решил отбросить. ...завтра он скажет...я не про город сказал, не про горожан...и т.д.
minai
minai
сегодня в 22:57, ред.
После этого толстяку остаётся только скрываться. Ох и огребёт он от Волгоградских. Беги жирный, беги !
Сп62
Сп62 ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 22:56
Так же, как и в других городах.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 22:44, ред.
Для меня Сталинград - город герой...а гопников и в Москве хватает...
Сп62
Сп62
сегодня в 22:36
Меня поражают комментаторы. Как говорила обезьяна из анекдота, дура - не дура, а 12 комментариев имею.
Ar15bord05
Ar15bord05
сегодня в 22:30
Типичный болельщик свиней.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:26
Вася совсем берега попутал,так город-герой назвал
particular
particular
сегодня в 22:25, ред.
Всё чаще, сказанное Васей, показывает не его позицию, а его уровень...
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 22:23
видать вася там по клюву своему не раз получал вот и не нравится ему городок а так гопота везде есть
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 22:18
я бы не сказал
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 22:18
семки есть?
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 22:16
Вася решил раскрутить судьбу на вторую отвёртку
ДСА
ДСА
сегодня в 22:12
Сколько можно жрать, Вася?
marvel777
marvel777
сегодня в 22:11
вот бывал сколько раз там тк отец родом оттуда и как-то не заметил такой тенденции,как говорится свинья везде грязь найдет
VIPded
VIPded
сегодня в 22:04
Жирнюк желчью как бы не захлебнулся,,, Мелет уже без фильтрации...(((
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:02
ты попробуй с собой примирится утёнок иначе захлебнёшься от собственного ....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:01
Интересно, закроет ли кто-нить эту варежку. Он же ж ни о ком доброго слова не сказал...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:58
Это пипец, Уткин злой на весь мир...
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