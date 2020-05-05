Восставший из мертвых. Удивительная история воспитанника «Шальке»

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сегодня, 15:20

«Соккер.ру» рассказывает о Хианнике Камба, который «воскрес» через четыре года после смерти.

Жизнь

Официальная биография Хианника Камба гласит, что он родился 30 июля 1986 года в Конго, а умер там же 9 января 2016 года, не дожив полгода до своего 30-летия. Когда Хианнику было десять лет, его семья бежала из Конго и поселилась в Эссене, что в Рурской области, неподалеку от Гельзенкирхена. Спустя несколько лет выяснилось, что семейство Камба незаконно находится в Германии, иммиграционное управление взяло под стражу родителей Хианника, которые вместе со своим отпрыском-подростком подлежали депортации на родину, где гражданская война немного утихла, но все еще было не вполне безопасно.

Во время этих событий Камба посещал 11-й класс общеобразовательной школы в Бергер Фельд, которая десятилетиями сотрудничает с «Шальке»: футбольный клуб воспитывает таланты, а Бергер Фельд дает будущим футболистам общие знания. Так вот, Камба ходил в школу и занимался в академии «Шальке», но это не спасало его от депортации: в Германии вид на жительство футболистам не из Евросоюза светит только в том случае, если спортсмен заявлен за команду из первой или второй Бундеслиги.

Директор школы Георг Альтенкамп и ученики школы Бергер Фельд решили во что бы то ни стало отстоять право Хианника жить в Германии: 1600 школьников и учителей вышли на митинг, чтобы история Камба получила общественный резонанс, был организован сбор средств на оплату услуг адвоката, а деятельный директор Альтенкамп потащил Хианника на радио и ТВ, чтобы голос страждущего прозвучал еще громче. В итоге «Шальке» предложил Камба любительский контракт, так этот парень с оригинальной судьбой получил официальное право остаться в Германии.

Футбольная карьера

Контракт с «Шальке» был подарком Хианнику. Клуб планировал расстаться с воспитанником без явных талантов, когда ему было 18 лет, но под давлением гласа народа, и чтобы не портить жизнь Камба депортацией в Конго, «кобальтовым» пришлось заключить сделку с совестью.

В общей сложности Хианник Камба провел в «Шальке» 8 лет, с 1999 года он занимался в академии, был в одной команде с Мануэлем Нойером и Тимом Хоогландом, выступал на позиции правого защитника. Конголезец выигрывал юношеский Кубок Германии под руководством Норберта Эльгерта, который уже почти четверть века работает с юношами «Шальке».

После несостоявшейся истории с депортацией Камба еще два года играл за юниоров «Шальке» (68 матчей, 1 гол), после чего пошел работать химиком в Evonik Industries, параллельно играя в футбол за любительские клубы из Рурской области. Хианник пинал мяч до самой смерти в начале 2016 года. Вернее, как теперь выясняется, до «смерти».

«Смерть»

Хианник Камба погиб в результате автомобильной аварии в Конго 9 января 2016 года. Несостоявшийся футболист оставил жену и сына, уйдя из жизни в 29 лет. Как оказалось, Хианник ушел, чтобы вернуться. И до 30 лет он дожил. И даже до 33 — его нынешний возраст.

Воскрешение

Ну, на самом деле, ни о каком чуде и возвращении из мертвых речи, конечно же, не идет, просто Камба оказался замешан в грязной истории, за которую кому-то придется заплатить. Сейчас под следствием находится бывшая жена Хианника, которая подозревается в махинациях со страховым полисом супруга, считавшегося мертвым на протяжении четырех лет. Камба проходит в этом деле свидетелем, но это, скорее всего, временно. Сложно инсценировать смерть человека без его участия, тем более заставить его на протяжении четырех лет летать ниже радаров и считаться мертвым, а ведь о смерти Хианника объявил и его последний клуб из восьмого немецкого дивизиона, а также другие различные футбольные информационные ресурсы, в том числе «Трансфермаркт».

Камба пришлось даже пожертвовать любимой забавой — футболом, ведь после «смерти» он, естественно, нигде уже не играл, хотя, как теперь стало известно, через пару лет после аварии, в которой он не погиб, вернулся в Германию и поступил на работу химиком в энергетической компании. Единственный сценарий, при котором Хианник может быть чист, достоин голливудской экранизации: честный труженик с африканскими корнями попал на крючок сильной и беспринципной женщины, и смерть (или «смерть») — единственный способ избавиться от оков семейного рабства. В итоге, Хианнику пришлось «погибнуть» в Конго, чтобы «посмертно» откупиться от жены шестизначной суммой, которую коварная женщина получила по страховке, предъявив при этом свидетельство о смерти.

Это очень странная история, как и многое происходящее в 2020 году, но в итоге нам остается только порадоваться, что человек, четыре года считавшийся мертвым, оказался жив и здоров. Если он живет и здравствует незаконно, пусть понесет за это наказание, хотя пока Хианник успешно выставляет себя жертвой, как и пятнадцатью годами ранее, когда не имел права оставаться в Германии, но добился этого с помощью народного бунта. И да, живой Камба — это не единственная хорошая новость из Германии на сегодня, говорят, Бундеслига вернется в строй уже через 10 дней. Умереть от счастья на месте, даже не верится!