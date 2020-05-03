История скандала. Быстров между «Зенитом» и «Спартаком»

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сегодня, 19:00

Кошелек, звонок и прозвище Иуда – «Соккер.ру» вспоминает важную трагикомедию.

Писатель Борхес считал, что есть только четыре литературных цикла: об осажденном городе, о возвращении домой, о поиске предназначения и о самоубийстве божества.

В скандальных переходах Быстрова из «Зенита» в «Спартак», а потом – обратно, переплелись все вечные сюжеты. А еще комедия о том, как миллионер, если верить герою истории, украл у него двадцать тысяч рублей.

История поиска призвания

Мальчика из школы № 6 в городке Луга Ленинградской области назвали Володей. Семья – рабочая, небогатая, увлечения – пролетарские, спортом занимался. Мама хотела пианиста, а получили футболиста. В тринадцать лет быстроногий мальчик попал в «Смену», позже – в «Зенит», где и дебютировал 8 мая восемнадцать лет назад.

К 2005 году Быстров набирал обороты, но затем случился конфликт с наставником Петржелой. Оба поступили настолько глупо, что устроили перепалку через прессу, поэтому о конфликте говорим, как об историческом факте. Причины? Одна из них – плохая игра Быстрова в отдельных матчах и отрешенность, которая злила наставника, вторая – Владимир не слушал указания Петржелы, когда тренер просил вингера вести себя скромнее.

Проще говоря, Быстров бесил тренера наглостью, а в команде должна быть иерархия, если тренер не главный – ничего не получится. Например, Бекхэм как-то сделал ирокез, прятал его до матча под шапкой от Фергюсона, а когда сэр Алекс увидел «трусы на голове» у Дэвида, то заставил сбрить сразу же. Вингер подумал, что тренер шутит, но нет – шотландец заставил прямо перед матчем искать машинку для стрижки и играть с лысиной.

Быстрова никто не стриг в «Зените», а вот в «Спартаке» — другое дело. Чтобы подчеркнуть, что скандалы буквально липли к Владимиру, нужно упомянуть ту саму историю с деньгами. Причем не всегда Быстров — невинная жертва, о нем не только персонал казино плохо отзывался, характер сложный, что видно даже по оценкам эксперта на телевиденье — язык без костей. Владимир обвинил Дзюбу в краже денег.

Причем обвиненный оказался настолько неумным, что держал деньги при себе, а когда попросили показать карманы – якобы нашлась ровно потерянная сумма. Странная история, ведь Артем к тому времени заработал миллионы рублей. «Спартак» выбросил Дзюбу, но не отпустил в другие московские клубы, поэтому агент Сафонов устроил его к Непомнящему в «Томь». Быстров тут лишь потерпевший, но что, если ошибся? У Дзюбы после того скандала вся карьера перевернулась.

История осажденного города

Чтобы вы понимали, как игроки «Зенита» отреагировали на продажу Быстрова за 4 млн евро именно в «Спартак», нужно напомнить: Аршавин не праздновал хет-трик в ворота «Амкара», чтобы показать руководству и Петржеле отношение к скандальной сделке. А вот «красно-белые» получили важного для них игрока – Быстров заиграл, пускай не сразу.

Но когда набрал лучшую форму в жизни, то увидели историю об осажденном городе – на «Спартак» наступали, хотя Владимир уже не первый сезон играл за «Спартак» к тому времени. И московский клуб взяли практически без боя. В августе 2009 года команда Карпина шла на втором месте в РПЛ , лидер «Рубин» опережал их всего на один пункт, до конца сезона оставалось 11 туров.

«Зенит» был на скромном седьмом месте – проваливал сезон в чемпионате, отставая от «Спартака» на 11 пунктов. На чемпионство петербуржцы не претендовали даже близко. И вот Быстров бросает лидера РФПЛ и отправляется в середняк сезона. Тупее трансфер сложно представить, ведь был важным, мог стать чемпионом в Москве, а вместо этого вернулся в «Зенит».

С чем можно сравнить такой ход? С возвращением Дзюбы в «Спартак» летом 2020. Тогда Карпин заявлял, что Быстров не хотел уходить – прекрасно знал, какой прием устроят «Вираж» и фанаты «Зенита» после слов, что в детстве болел за «красно-белых». Да и бросать претендента на чемпионство ради седьмого клуба лиги было странно. Но в Санкт-Петербурге хотели, чтобы «Спартак» не стал чемпионом – забрали Быстрова.

История возвращения домой

Спустя много лет Карпин не скрывал детали трансфера: руководителю «Спартака» позвонили из администрации главы государства и рекомендовали вернуть Владимира, откуда взяли. Хорошо, не за 50 тысяч рублей. А Быстров, как и в случае с переходом из «Зенита» в «Спартак», заявил позже, что всегда мечтал вернуться. Фанаты, как знаете, не поверили.

Но времена тогда были странные. В 2009 году чуть раньше кто-то похожим образом позвонил руководству ФК «Москва» — третьей команды лиги, чтобы отдали лидера Бракамонте в «Терек» – 8-й клуб. В итоге «Спартак» не стал чемпионом, а «горожане» передали третью строчку именно «Зениту» уже с Быстровым на поле. Команда его хорошо приняла, но только команда.

Владимир подвергся жесткой обструкции фанатов, даже его травму праздновали, а в сборной России стал частью позора в Мариборе и, хотя сыграл после 2009 года в семнадцати матчах, так и не добрался до финальной части крупного турнира после участия в Евро-2008. Быстров не сумел забить за Россию ни разу после возвращения в «Зенит». В Санкт-Петербурге оказался одним из многих, а в список лучших игроков сезона после 2009 года попал лишь один раз, хотя вернулся в родные края в 25 лет.

История самоубийства божества

Быстров убил шанс на карьеру в топ-5, когда согласился на возвращение из «Спартака» в «Зенит». В Москве был в отличной форме, мог стать лидером «красно-белых» на пару лет, показать себя в основе сборной России. Перспективы в команде Карпина были, а карьерное самоубийство совершил, когда предал второй раз.

Воспитанникам «Зенита» не стоит переходить в «Спартак», даже если ругаются с тренерами, имея несносный характер. А игрокам «красно-белых» не надо бежать к «лазурным». Не очень понятно лишь, почему так быстро сдались москвичи? Да, им позвонили с предложением, от которого вроде как не отказываются, но это ведь был «Спартак».

Клуб прогнулся, и это сказалось на месте в иерархии. По футбольной логике у «Зенита» не было прав на Быстрова, но хватило звонка и денег. Владимир пошел обратно, а потом выслушивал даже в магазинах Санкт-Петербурга, что о нем думают. Народ клевал игрока, а не руководство клуба, что сначала допустило переход воспитанника в состав врагов, а потом вернуло под крики: «Иуда!».

Но где в этой истории именно пророк, которого Быстров предал? Если в «Спартаке» Владимир мог стать одним из самых важных и ярких, то в «Зените» расслабился. В ряде сезонов после возвращения увидели игрока, что не нужен в основе, ни разу речь не шла о ключевом исполнителе с крутой статистикой. Быстров в «Спартаке» побежал, а в «Зените» стал чужим для трибун, хоть дважды был чемпионом.

Но главными в этой истории является даже не решения Быстрова, а методы российского футбола. Воспитанник заметного клуба не дожидается главного сезона в истории «Зенита» и уходит к врагам, а спустя несколько лет его показательно возвращают, чтобы подчеркнуть влиятельность. «Спартак» так и не стал футбольным божеством в РФПЛ – и администрация, и соперники, и арбитры вместе показали Карпину, что максимум – второе место.

Возможно, руководству «Спартака» стоило оспорить вежливый приказ, не совершать убийство чемпионских амбиций? Никогда не узнаем, как повернулась бы история, но в реальности Быстров отправился домой, где оказался чужим для фанатов, не был лидером «Зенита» уровня Данни, Широкова или Халка. И в целом на сто процентов талант не реализовал. А вот рассказы, что футболист второй команды сезона с шансами на титул якобы мечтал играть за седьмой клуб в таблице, даже в 2020 звучат смешно.

История, как ставят перед фактом, уничтожая конкурентов. «Спартак» не дал отпор, цель была достигнута. После такого унижения новые подножки ставить стало проще. Трансфер Быстрова – переломный момент истории «Спартака». С 2009 года петербуржцы выиграли девять трофеев, а их принципиальные враги – всего два. А лично Владимир не стал легендой клуба, за который болел в детстве – «Спартака», а о существовании «Зенита» долгое время не знал – слова самого Быстрова, сказанные в прошлом месяце.