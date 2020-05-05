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Сын фигуриста Плющенко – Аршавину: «Почему вы говорите про меня гадости?»

сегодня, 01:23

Александр Плющенко, семилетний сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответил экс-игроку сборной России Андрею Аршавину, который в беседе с бывшим одноклубником Александром Кержаковым сказал, что сын фигуриста «из-под палки» участвует в семейных видеороликах.

Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то?

Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью.

Ранее блогер и бывший футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что тип характера Аршавина вписывает в слово «г*внюк».

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:53
этот краснощекий ублюдок высказал свое мнение и отношение к болельщикам : ваши проблемы... а счас этот 32а умничает на канделаки тв. ТЬФУ
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 01:30
Плющенко пусть сына воспитывает на Вы со старшими разговаривать, а не видео записывает
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