Сын фигуриста Плющенко – Аршавину: «Почему вы говорите про меня гадости?»

Александр Плющенко, семилетний сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответил экс-игроку сборной России , который в беседе с бывшим одноклубником Александром Кержаковым сказал, что сын фигуриста «из-под палки» участвует в семейных видеороликах.

Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости? Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то?

Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью.