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Спортивный врач: «Сейчас может возрасти количество травм»

сегодня, 12:13

Спортивный врач Игорь Степанов, работавший со сборной России на ЧМ-2018, рассказал о возможных травмах футболистов, если сезон будет возобновлен.

При отсутствия нормального тренировочного процесса кондиции теряются. Задача клуба сделать так, чтобы это было не очень сильно. Сколько потребуется времени на восстановление? Трудно сказать, так как мы впервые оказались в такой ситуации. Думаю, что должно хватить три-четыре недели для того, чтобы вернуться в тонус и начать чемпионат. Сейчас может возрасти количество травм — это связано с длительным промежутком времени без циклических тренировок.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:44
У нас и так после каждого перерыва куча травм,а тут...Так и будет.
112910415
112910415
сегодня в 13:34
.. и врачам надо творить чудеса !
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 12:35
По немцам вскоре можно будет делать предварительные выводы по травматичности после простоя.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 12:31
Эо вполне естественно, с этим трудно спорить.
beefs
beefs
сегодня в 12:15
в его словах есть рациональное зерно
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