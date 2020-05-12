Спортивный врач: «Сейчас может возрасти количество травм»

Спортивный врач Игорь Степанов, работавший со сборной России на ЧМ -2018, рассказал о возможных травмах футболистов, если сезон будет возобновлен.

При отсутствия нормального тренировочного процесса кондиции теряются. Задача клуба сделать так, чтобы это было не очень сильно. Сколько потребуется времени на восстановление? Трудно сказать, так как мы впервые оказались в такой ситуации. Думаю, что должно хватить три-четыре недели для того, чтобы вернуться в тонус и начать чемпионат. Сейчас может возрасти количество травм — это связано с длительным промежутком времени без циклических тренировок.