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Божович: «Мне будет очень трудно сейчас добраться до России»

сегодня, 18:29

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович сообщил, что испытывает проблемы с возвращением в Россию из Сербии, узнав о возобновлении сезона в российской Премьер-Лиге.

Я сейчас нахожусь в Сербии. Пока ничего не известно с возвращением, очень трудно сейчас добраться до России. Я жду решения от руководства «Крыльев Советов».

Что касается возобновления чемпионата, если брать спортивный принцип, я за возобновление. Это всё логично и честно, нужно закончить чемпионат как следует. Но если рассуждать с точки зрения нашего положения, сами понимаете. Нам предстоит очень большая борьба, и мы будем стараться исправить своё положение, чтобы остаться в РПЛ. Сохранение прописки — наша основная задача.

Также важный вопрос в подготовке футболистов к графику. Такого опыта у меня не было. Мы, конечно, будем стараться подготовиться и подойти к играм в своей лучше форме, но это тяжело. Вообще, любой тренер сейчас может говорить что угодно, что они подготовятся за такое или такое время. Ни у кого из нас не было такого опыта в нашей карьере.

Коронавирус? У меня со здоровьем, слава богу, всё хорошо. Среди знакомых тоже нет заболевших, но никогда не знаешь, что произойдёт дальше. Всё это как русская рулетка.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:58
Похоже чартер организуют.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 19:45
Сливами и договарняками можно удаленно управлять. Пусть в Сербии остаётся.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 19:27
Эту "рулетку" правильнее назвать китайской..
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:22
Про русскую рулетку хорошо сказал
Faustello
Faustello
сегодня в 19:19
Пешком с котомкой
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:46
Для меня так и останется вопросом. Для чего он в предпоследнем туре поставил против коней зелёного вратаря, два года назад? Если не ошибаюсь. И его улыбка, после гола, прикрытая рукой.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:43
Жесть какая-то
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:43
без тебя рулевой найдётся)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:38
Иди и спасай Самару...).
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:34
Можно пешком дойти.
VIPded
VIPded
сегодня в 18:30
Доберешься, ещё труднее будет...
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