ГлавнаяНовости

Ковач: «У Дзюбы немаленькая зарплата, зачем ему деньги Быстрова?»

сегодня, 17:30

Бывший полузащитник «Спартака» Радослав Ковач высказался относительно истории с нападающим Артёмом Дзюбой, ныне выступающим за «Зенит», которого обвиняли в краже денег у хавбека Владимира Быстрова.

Это было очень давно. Мне рассказывали, что Дзюба якобы взял какие-то деньги. Я не понимаю, как это возможно, ведь у Артёма немаленькая зарплата. Мне это непонятно. Ну вот серьёзно, зачем ему чужие деньги? Мы с Йиранеком много обсуждали эту тему, была тяжёлая ситуация для всей команды. Мне лично было жалко, что после этого Дзюба ушёл. А что касается отношения к Артёму после того случая… С ним все разговаривали. Никаких проблем не возникало.

Все новости
Радченко: «Отставка Сёмина не позволит „Локомотиву“ догнать „Зенит“»
Сегодня, 19:57 Комментарии6
Президент «Торпедо»: «Мы разочарованы решением РФС, это несправедливо»
Сегодня, 19:37 Комментарии11
Мещеряков прокомментировал призыв фанатов «Локо» отправить его в отставку
Сегодня, 19:11 Комментарии7
Божович: «Мне будет очень трудно сейчас добраться до России»
Сегодня, 18:29 Комментарии11
Гендиректор «Анжи»: «Наша задача — получить лицензию на сезон-2020/21»
Сегодня, 18:05 Комментарии7
Павлюченко: «Не хочется, чтобы „Ротор“ зашёл в РПЛ и сразу вылетел»
Сегодня, 17:43 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Nekit92
Nekit92
сегодня в 19:55
А много пропало то?
Nekit92
Nekit92 ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 19:54
У вас вован был как пол команды?! Тогда еще больше стыдно за спартак, слабенький клуб))
makkie
makkie
сегодня в 19:39, ред.
Дзюба торговался из-за 300 тыс евро и в итоге ушёл свободным агентом к конкуренту - в Зенит.
Быстров тоже ушёл в Зенит. Но своим уходом сильно ослабил Спартак, и в итоге клуб провалил концовку сезона, став всего лишь вторым после Рубина.
______________________________

Вывод: Оба в итоге оказались подленькими людьми.
Faustello
Faustello
сегодня в 19:23
Курочка по зёрнышку, говаривает Артёмка оставаясь один в раздевалке)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 18:56
Ты забываешь старую как мир истину "Денег много не бывает".
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:51
Ковач, а может для Дзюбы чужие деньги слаще.
Палыч82
Палыч82 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
сегодня в 18:45
Про Быстрова согласен. Но Дзюба совсем не простачок,)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 18:32
Хоть быстров и воспитанник Зенита не мало сделавший для клуба, все таки с первого взгляда понятно, что парень крысоват.
Дзюба же простой как пять копеек. Может и ошибаюсь, но скорей всего Артема подставили. На это повлиял тлетворный дух спартака.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:29
Подстава. За язык, за характер.. Видимо, кого-то достал шибко. А может решил по обыкновению подшутить, а получилось так, что обратной дороги не было.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 18:20
Ситуация придуманная журналистами навряд ли такое было.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 18:17
Я бы на месте одноклубников кошельки и телефоны в раздевалке не оставлял😂
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 18:16
Подставили парня гниляши.Там много вариантов от розыгрыша с подставой до вкладыша.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:16
это уже мхом поросло))) кто придумал не выяснить))
truffagldino
truffagldino
сегодня в 18:14
Сразу вспоминается 12 стульев.
berda2003
berda2003
сегодня в 18:03
нужда заставила мелочь по карманам тырить...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:57
Бустров ещё тот хрюща всё придумал со слов федуна.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:57
Это сейчас в Зените у Дзюбы зарплата 6 евролямов. А раньше зарплата была намного меньше и приходилось по карманам шарить))
mortid
mortid
сегодня в 17:47
Клептоманам пофиг сколько у них на счетах бабла, главное процесс, а не добыча.
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 17:47
Клептомания, однако...)
ДСА
ДСА
сегодня в 17:39
А просто так взял.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 17:31
Этот игрочишка и РУБЪ последний вытянет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100