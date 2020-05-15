Ковач: «У Дзюбы немаленькая зарплата, зачем ему деньги Быстрова?»

Бывший полузащитник «Спартака» Радослав Ковач высказался относительно истории с нападающим Артёмом Дзюбой, ныне выступающим за «Зенит», которого обвиняли в краже денег у хавбека Владимира Быстрова.
Это было очень давно. Мне рассказывали, что Дзюба якобы взял какие-то деньги. Я не понимаю, как это возможно, ведь у Артёма немаленькая зарплата. Мне это непонятно. Ну вот серьёзно, зачем ему чужие деньги? Мы с Йиранеком много обсуждали эту тему, была тяжёлая ситуация для всей команды. Мне лично было жалко, что после этого Дзюба ушёл. А что касается отношения к Артёму после того случая… С ним все разговаривали. Никаких проблем не возникало.
Быстров тоже ушёл в Зенит. Но своим уходом сильно ослабил Спартак, и в итоге клуб провалил концовку сезона, став всего лишь вторым после Рубина.
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Вывод: Оба в итоге оказались подленькими людьми.
Быстров тоже ушёл в Зенит. Но своим уходом сильно ослабил Спартак, и в итоге клуб провалил концовку сезона, став всего лишь вторым после Рубина.
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Вывод: Оба в итоге оказались подленькими людьми.
Дзюба же простой как пять копеек. Может и ошибаюсь, но скорей всего Артема подставили. На это повлиял тлетворный дух спартака.
Дзюба же простой как пять копеек. Может и ошибаюсь, но скорей всего Артема подставили. На это повлиял тлетворный дух спартака.