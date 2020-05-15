«Мои бутсы уже проросли травой». Ари прокомментировал возобновление сезона

Нападающий «Краснодара» Ари опубликовал в инстаграме новую фотографию.
«Я больше не могу оставаться дома, мои бутсы уже проросли травой. Но сегодня появилась новость, что чемпионат вернётся 21 июня», — написал Ари.
Já não aguento ficar em casa, Minha chuteira já está criando capim 😂 mas hoje saiu que o campeonato vai voltar no dia 21 de junho 🙏🏽😃😜⠀ ⠀ Я больше не могу оставаться дома, Мои бутсы уже проросли травой 😂, но сегодня появилась новость , что чемпионат вернется 21 июня 🙏🏽😃😜
Недавно Ари запустил челлендж, изобразив с дочерью поездку на лошади.