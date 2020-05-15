«Мои бутсы уже проросли травой». Ари прокомментировал возобновление сезона

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сегодня, 17:16

Нападающий «Краснодара» Ари опубликовал в инстаграме новую фотографию.

«Я больше не могу оставаться дома, мои бутсы уже проросли травой. Но сегодня появилась новость, что чемпионат вернётся 21 июня», — написал Ари.

Недавно Ари запустил челлендж, изобразив с дочерью поездку на лошади.