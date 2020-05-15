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«Мои бутсы уже проросли травой». Ари прокомментировал возобновление сезона

сегодня, 17:16

Нападающий «Краснодара» Ари опубликовал в инстаграме новую фотографию.

«Я больше не могу оставаться дома, мои бутсы уже проросли травой. Но сегодня появилась новость, что чемпионат вернётся 21 июня», — написал Ари.

Недавно Ари запустил челлендж, изобразив с дочерью поездку на лошади.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 20:04
Ничего страшного. Другой уголёк по имени Балотелли вообще стены кусал и картон грыз. Так что этому ещё повезло: нужно просто скосить "проросшую" траву. ))
Faustello
Faustello
сегодня в 19:25
Коронавирус, но косить надо!!!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:54
А пока можно побухать.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:17
С травой надо бы поаккуратнее..
VIPded
VIPded
сегодня в 18:04
Раз такое с бутсами, ноги нужно было мыть...)))
beefs
beefs
сегодня в 17:43
да это хотят...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:32
Главное - от кошек прячь.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:25
Бывает не только травой
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:24
главное что не ты плесенью)))
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