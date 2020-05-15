Президент «Урала»: «Есть очень много проблем при возобновлении сезона»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение РФС возобновить чемпионат России с 21 июня:

Я ранее не раз выступал за досрочное завершение сезона, но если Российский футбольный союз принял такое решение, то мы подчинимся ему и будем доигрывать. Что нам остается делать в такой ситуации? А сейчас все равно существуют большие проблемы, и мы не знаем, как это все пройдет. Дай бог, чтобы все прошло благополучно.

Нам же надо привезти футболистов, определиться с началом тренировок, хотя у нас в регионе все пока находятся на карантине. Непонятно, когда его снимут. Может быть, сперва разрешат проводить только индивидуальные занятия. Действительно, очень много проблем существует.