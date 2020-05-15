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Президент «Урала»: «Есть очень много проблем при возобновлении сезона»

сегодня, 16:58

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал решение РФС возобновить чемпионат России с 21 июня:

Я ранее не раз выступал за досрочное завершение сезона, но если Российский футбольный союз принял такое решение, то мы подчинимся ему и будем доигрывать. Что нам остается делать в такой ситуации? А сейчас все равно существуют большие проблемы, и мы не знаем, как это все пройдет. Дай бог, чтобы все прошло благополучно.

Нам же надо привезти футболистов, определиться с началом тренировок, хотя у нас в регионе все пока находятся на карантине. Непонятно, когда его снимут. Может быть, сперва разрешат проводить только индивидуальные занятия. Действительно, очень много проблем существует.

Ранее главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко выступил против возобновления сезона в РПЛ.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:46
так решай а не ной!))на то ты и президент))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:27
Играть надо
beefs
beefs
сегодня в 17:56
а когда их не было?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:38
Проплаченные государством чувачки.
Legend 6
Legend 6
сегодня в 17:00
Да, удивительно что не отменили.
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