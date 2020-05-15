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Сёмин: «Отношусь к возобновлению сезона с большим энтузиазмом»

сегодня, 17:05

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о решении доиграть нынешний сезон чемпионата и Кубка России.

Отношусь к возобновлению сезона с большим энтузиазмом. Все ждут возвращения футбола. Опасность всегда есть, но, надеюсь, к этому времени ситуация улучшится. Решение, наверное, обдуманное, связано оно и с большим руководством. Подготовка, конечно, скомкана, но здесь всё зависит от уровня ответственности каждого игрока, который ушёл на карантин. Пять замен поэтому и сделали, наверное, травмы могут быть.

Сложно говорить про «Чертаново» и «Торпедо». В такой ситуации спортивный принцип невозможно не нарушить, что тут поделаешь.

Напомним, что накануне руководство «Локо» приняло решение не продлевать контракт с Сёминым. Специалист покинет должность 31 мая.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
сегодня в 18:51
Редакторы и администраторы, маленькая просьба к вам, несмотря на ближайший уход Юрия Семина из клуба, в новостях с его участием продолжать ставить ярлык Локомотив М. Спасибо
Legend 6
Legend 6 ответ Александр Светличный 1 (раскрыть)
сегодня в 18:15
Он вроде отказался от должности.
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1
сегодня в 17:57
ВСЕ СКВЕРНО , НО ПАЛЫЧА НАДО В ЛОКО КЕМ-ТО ОСТАВИТЬ , ВЕДЬ НА КОНУ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ , ДАЙ БОГ ПАЛЫЧУ ЕЩЕ ПОРУЛИТЬ В ФУТБОЛЕ И ВОЗМОЖНО В ДРУГОМ КЛУБЕ , ГДЕ ЦЕНЯТ ТАКИХ ТРЕНЕРОВ , КАК ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ !
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:40
Нормальное отношение здорового человека.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 17:40, ред.
Форс - Мажор... Что поделаешь... Ну хоть так. Вот только первая Лига...???
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:35
Отлично сказал, несмотря ни на что...
drug01
drug01
сегодня в 17:31
Молодец держись все будет хорошо
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 17:15
Держит удар). Как будто от обедал, а на столе..люля-кебаб).
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:14
Надо быть совсем безголовым авантюристом чтобы именно в такой невероятной ситуации заменить Палыча.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:14
не бывает хорошо на половину))
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