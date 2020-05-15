Сёмин: «Отношусь к возобновлению сезона с большим энтузиазмом»

Главный тренер «Локомотива» поделился мнением о решении доиграть нынешний сезон чемпионата и Кубка России.

Отношусь к возобновлению сезона с большим энтузиазмом. Все ждут возвращения футбола. Опасность всегда есть, но, надеюсь, к этому времени ситуация улучшится. Решение, наверное, обдуманное, связано оно и с большим руководством. Подготовка, конечно, скомкана, но здесь всё зависит от уровня ответственности каждого игрока, который ушёл на карантин. Пять замен поэтому и сделали, наверное, травмы могут быть.

Сложно говорить про «Чертаново» и «Торпедо». В такой ситуации спортивный принцип невозможно не нарушить, что тут поделаешь.