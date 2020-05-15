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Павлюченко: «Не хочется, чтобы „Ротор“ зашёл в РПЛ и сразу вылетел»

сегодня, 17:43

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал новость, что «Ротор» в следующем сезоне выступит в российской Премьер-Лиге.

Рад за «Ротор». Я всегда следил за ним, конечно, буду болеть за него в РПЛ. Первые большие шаги в Премьер-Лиге я делал там. Для города выход в элитную лигу — огромный праздник, я-то знаю, как в Волгограде любят футбол. Там будет полный стадион, на каждой игре будет больше половины стадиона. А на «Спартаке», «Зените», ЦСКА и «Локомотиве» стадион точно будет забит полностью.

Если «Ротор» будет играть со «Спартаком», то я за красивый футбол! Пускай вничью играют! Либо пусть «Ротор» в Волгограде выигрывает, а «Спартак» — в Москве, чтобы никому обидно не было (смеётся).

Переживаю только из-за одного — не хочется, чтобы «Ротор» зашёл в РПЛ и сразу вылетел. Финансовой стабильности у них нет. Нужно, чтобы клуб не бросили, чтобы это не на один год было.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 18:53
Вероятность такая есть.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:50
Время покажет.

Чего сразу паниковать.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:25
Если вылетят значит судьба.
andrey11692
andrey11692
сегодня в 18:01
Будем стараться чтобы закрепиться .
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:56
Ну если не Ротор, так кто-то другой. Им тоже обидно будет...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:44
вылетать никому не хочется
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