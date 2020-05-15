Павлюченко: «Не хочется, чтобы „Ротор“ зашёл в РПЛ и сразу вылетел»

Бывший нападающий сборной России прокомментировал новость, что «Ротор» в следующем сезоне выступит в российской Премьер-Лиге.

Рад за «Ротор». Я всегда следил за ним, конечно, буду болеть за него в РПЛ . Первые большие шаги в Премьер-Лиге я делал там. Для города выход в элитную лигу — огромный праздник, я-то знаю, как в Волгограде любят футбол. Там будет полный стадион, на каждой игре будет больше половины стадиона. А на «Спартаке», «Зените», ЦСКА и «Локомотиве» стадион точно будет забит полностью.

Если «Ротор» будет играть со «Спартаком», то я за красивый футбол! Пускай вничью играют! Либо пусть «Ротор» в Волгограде выигрывает, а «Спартак» — в Москве, чтобы никому обидно не было (смеётся).