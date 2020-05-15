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Гендиректор «Анжи»: «Наша задача — получить лицензию на сезон-2020/21»

сегодня, 18:05

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов прокомментировал решение исполкома РФС досрочно завершить сезон в первенстве ПФЛ в соответствии с таблицей по состоянию на 17 марта. «Анжи» на момент остановки расположился на предпоследнем, 15-м, месте в зоне «Юг».

В нашем положении самым сложным была неопределенность. Долгое время у нас не было четкого понимания, что будет дальше. Сейчас, когда есть решение Исполкома, мы можем переключиться на новые вопросы и решать их по мере необходимости. Речь и о процедуре лицензирования, и о контрактах, и о формировании бюджета на новый сезон.

Ситуация в ПФЛ осложнялась разной эпидемиологической ситуацией в регионах. Где-то то она лучше, где-то хуже. Самая тяжелая ситуация сейчас как раз в Махачкале, а ведь здесь базируются сразу три клуба. Клуб сейчас сосредоточен на процедуре лицензирования на сезон 2020/21. Получить лицензию — наша главная и первоочередная задача. Сегодня-завтра мы также направим документы и по финансовому критерию, после чего будем ждать проверку отчетности от экспертов РФС по лицензированию. Конечно, есть и другие задачи: нам нужно планировать расходы, перезаключать контракты, в первую очередь, с теми футболистами, у которых срок соглашений истекает 31 мая. Таких футболистов не много, но они есть. Все это проще делать, когда ты точно знаешь, что нужно готовиться к новому сезону, а не находиться в постоянном режиме ожидания.

Мы все скучаем по футболу и больше всего хотим заниматься любимым делом, но в нынешней ситуации я считаю решение Исполкома РФС о завершении сезона в ПФЛ абсолютно целесообразным и оправданным. Сейчас нам хочется как можно скорее узнать дату начала нового сезона. В то же время мы понимаем, что говорить о снятии мер в нашем регионе и некоторых других южных регионах пока преждевременно. Остается много вопросов, ответы на которые мы очень ждем.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 19:24
Развалили а теперь хотят снова родить.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:52
Деньги есть - играйте.
drug01
drug01
сегодня в 18:33
Важная задача копите деньги
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ unoejk (раскрыть)
сегодня в 18:18, ред.
Крестик есть на завтрашние ставки. На сегодня его просто не было. Причём пробовал и со стационара, и с телефона. Сейчас уже этот матч начался, а скрин я не догадался сделать.
Да и проблемы большой в этом я не вижу, просто подумал, вдруг какие-нить изменения упустил из виду...
unoejk
unoejk ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:10
Добрый день. В конкурсе прогнозов во вкладке "Мои ставки" надо нажать на крестик. У меня всё работает. Как именно выглядит проблема у вас?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:06
думаю это вам по силам))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:05
У каждого свои задачи...
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