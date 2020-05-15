Гендиректор «Анжи»: «Наша задача — получить лицензию на сезон-2020/21»

Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов прокомментировал решение исполкома РФС досрочно завершить сезон в первенстве ПФЛ в соответствии с таблицей по состоянию на 17 марта. «Анжи» на момент остановки расположился на предпоследнем, 15-м, месте в зоне «Юг».

В нашем положении самым сложным была неопределенность. Долгое время у нас не было четкого понимания, что будет дальше. Сейчас, когда есть решение Исполкома, мы можем переключиться на новые вопросы и решать их по мере необходимости. Речь и о процедуре лицензирования, и о контрактах, и о формировании бюджета на новый сезон.

Ситуация в ПФЛ осложнялась разной эпидемиологической ситуацией в регионах. Где-то то она лучше, где-то хуже. Самая тяжелая ситуация сейчас как раз в Махачкале, а ведь здесь базируются сразу три клуба. Клуб сейчас сосредоточен на процедуре лицензирования на сезон 2020/21. Получить лицензию — наша главная и первоочередная задача. Сегодня-завтра мы также направим документы и по финансовому критерию, после чего будем ждать проверку отчетности от экспертов РФС по лицензированию. Конечно, есть и другие задачи: нам нужно планировать расходы, перезаключать контракты, в первую очередь, с теми футболистами, у которых срок соглашений истекает 31 мая. Таких футболистов не много, но они есть. Все это проще делать, когда ты точно знаешь, что нужно готовиться к новому сезону, а не находиться в постоянном режиме ожидания.