Фердинанд: «У Санчо есть воображение и беззаботный дух»

1589607464

сегодня, 08:37

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в общении с Acro Academy в Instagram высказался о потенциальном трансфере вингера дортмундской «Боруссии» в МЮ . По словам Фердинанда, он надеется, что манкунианцы подпишут этого игрока.

Надеюсь, они сделают это. У него есть воображение и беззаботный дух – это почти как настроение дворового футболиста, которое я люблю. И он показывает все свои способности на большой сцене.