Фердинанд: «У Санчо есть воображение и беззаботный дух»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в общении с Acro Academy в Instagram высказался о потенциальном трансфере вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в МЮ. По словам Фердинанда, он надеется, что манкунианцы подпишут этого игрока.
Надеюсь, они сделают это. У него есть воображение и беззаботный дух – это почти как настроение дворового футболиста, которое я люблю. И он показывает все свои способности на большой сцене.
Отметим, что ранее Фердинанд высказался о форварде МЮ Антони Марсьяле.