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Фердинанд: «У Санчо есть воображение и беззаботный дух»

сегодня, 08:37

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в общении с Acro Academy в Instagram высказался о потенциальном трансфере вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в МЮ. По словам Фердинанда, он надеется, что манкунианцы подпишут этого игрока.

Надеюсь, они сделают это. У него есть воображение и беззаботный дух – это почти как настроение дворового футболиста, которое я люблю. И он показывает все свои способности на большой сцене.

Отметим, что ранее Фердинанд высказался о форварде МЮ Антони Марсьяле.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:40
и этого не отнять))
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