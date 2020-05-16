Улье: «ПСЖ и „Марсель“ сговорились против „Лиона“. Власти тоже замешаны»

Экс-наставник «Ливерпуля» , ныне занимающий должность советника президента «Лиона», в интервью пресс-службе французского клуба выразил мнение, что «Пари Сен-Жермен» и «Марсель» сговорились, чтобы повлиять на французское правительство с целью досрочного завершения Лиги 1.

Между «Марселем» и ПСЖ есть связь. И они нанесли сильный удар. Между ними была достигнута договорённость, и я думаю, что прежде всего, это был заговор, план по ликвидации «Лиона».

Это будут скрывать, потому что, я думаю, что французское правительство тоже замешано. Я следил за всеми пресс-конференциями президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Эдуарда Филиппа, и они никогда не говорили о спорте. И совершенно случайно, в конце сообщается, что Лига 1 не сможем возобновиться. Это был первый раз, когда они заговорили о спорте. Мне показалось это достаточно странным.