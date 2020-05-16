Кьеллини: «В Лиге чемпионов Роналду прибавляет, он заводит двигатель»

Защитник «Ювентуса» в разговоре с экс-нападающим сборной Италии Кристианом Вьери в Instagram высказался о партнере по команде – форварде .

Его манера игры изменилась по сравнению с тем, когда он был моложе. Он делает акцент на большие матчи. Возможно, против скромных соперников он выступает не слишком ярко. Однако в играх с сильными оппонентами он невероятен. В Лиге чемпионов он прибавляет. Он чувствует важность матчей и заводит двигатель.