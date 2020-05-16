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Кьеллини: «В Лиге чемпионов Роналду прибавляет, он заводит двигатель»

сегодня, 08:16

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в разговоре с экс-нападающим сборной Италии Кристианом Вьери в Instagram высказался о партнере по команде – форварде Криштиану Роналду.

Его манера игры изменилась по сравнению с тем, когда он был моложе. Он делает акцент на большие матчи. Возможно, против скромных соперников он выступает не слишком ярко. Однако в играх с сильными оппонентами он невероятен. В Лиге чемпионов он прибавляет. Он чувствует важность матчей и заводит двигатель.

Отметим, что ранее Кьеллини поделился мнением о защитнике «Юве» Матийсе де Лигте.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:19
это и хорошо))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 08:18
есть такое качество у него....
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