Маттеус: «В „Ливерпуле“ Вернер сядет на скамейку запасных»

Легендарный немецкий футболист посоветовал нападающему «РБ Лейпциг» и сборной Германии повременить с переходом в «Ливерпуль», который является главным претендентом на форварда.

Я считаю, что Тимо подходит «Ливерпулю» по стилю и менталитету. Он очень быстрый и сильный игрок. Он точен и не любит просто так держать мяч. Юрген Клопп любит быстрых игроков атаки, и у Вернера есть темп, но ему необходимо играть.

В «Лейпциге» Тимо имеет своё место. Там он является постоянным игроком в системе Юлиана Нагельсманна. Но «Ливерпуль» – один из лучших клубов мира. Они сильны не только в АПЛ , но и в Лиге чемпионов.

У них много отличных футболистов. Конечно, Вернер бы подошёл «Ливерпулю», но ему бы хотелось играть в больших матчах и для этого придётся вытеснить кого-то из основы. Я говорю о Мане, Салахе и Фирмино. Боюсь, что, когда все эти игроки в строю, Вернер будет сидеть на лавке, что не есть хорошо, ведь это тот футболист, который любит играть постоянно.

Так что, если бы я был его менеджером, то посоветовал ему провести ещё один год в «Лейпциге» и подготовиться к чемпионату Европы, который пройдёт в 2021 году.