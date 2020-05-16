ГлавнаяНовости

Маттеус: «В „Ливерпуле“ Вернер сядет на скамейку запасных»

сегодня, 03:41

Легендарный немецкий футболист Лотар Маттеус посоветовал нападающему «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернеру повременить с переходом в «Ливерпуль», который является главным претендентом на форварда.

Я считаю, что Тимо подходит «Ливерпулю» по стилю и менталитету. Он очень быстрый и сильный игрок. Он точен и не любит просто так держать мяч. Юрген Клопп любит быстрых игроков атаки, и у Вернера есть темп, но ему необходимо играть.

В «Лейпциге» Тимо имеет своё место. Там он является постоянным игроком в системе Юлиана Нагельсманна. Но «Ливерпуль» – один из лучших клубов мира. Они сильны не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов.

У них много отличных футболистов. Конечно, Вернер бы подошёл «Ливерпулю», но ему бы хотелось играть в больших матчах и для этого придётся вытеснить кого-то из основы. Я говорю о Мане, Салахе и Фирмино. Боюсь, что, когда все эти игроки в строю, Вернер будет сидеть на лавке, что не есть хорошо, ведь это тот футболист, который любит играть постоянно.

Так что, если бы я был его менеджером, то посоветовал ему провести ещё один год в «Лейпциге» и подготовиться к чемпионату Европы, который пройдёт в 2021 году.

Уверен, он не закончит свою карьеру в «Лейпциге» и скоро сыграет в АПЛ. Я просто надеюсь, что это случится не в следующем сезоне.

Маттеус также выразил мнение, что форварду дортмундской «Боруссии» Эрлингу Холанду пока рано переходить в «Реал».

Все новости
Кьеллини в своей автобиографии написал о проблемах Видаля с алкоголем
Сегодня, 02:57 Комментарии2
Эмери: «Пепе – хороший игрок, но я хотел подписать Заха»
Сегодня, 02:23 Комментарии3
Эдилсон заявил, что он лучше Месси и Роналду
Сегодня, 01:49 Комментарии2
Сиссе показал, как похудел за месяц. Француз хочет вернуться в футбол
Сегодня, 01:26 ФотоКомментарии3
Бывший директор «Барселоны»: «Уверен, Луис Энрике вернется в клуб»
Сегодня, 00:46 Комментарии3
Линделеф: «Лучший футболист вместе с которым я играл? Ибрагимович!»
Сегодня, 00:26 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:46
Есть такая возможность у Вернера.
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 04:17
А может все будет по-другому?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100