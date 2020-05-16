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Бернарду Силва: «Роналду всегда хочет больше побед и голов»

сегодня, 06:45

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился мнением о своём партнёре по сборной Португалии, нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Думаю, что именно менталитет делает Роналду таким великим. Ему 35, он уже более 15 лет играет на высочайшем уровне и до сих пор не устал. Он всегда хочет большего.

Криштиану хочет выиграть больше кубков Лиги чемпионов, больше трофеев со сборной Португалии, больше чемпионатов и индивидуальных наград. Он хочет забить больше голов.

Это то, что в некотором смысле раздражает в нём. Когда мы играем на тренировке, счет 1:1, и тренер говорит, что побеждает тот, кто забьёт первым. И это всегда Роналду.

Когда идёт трудный матч, и ты не знаешь, выиграешь или нет, нужно отдать мяч ему. Он тот парень, который решит исход встречи. Когда мяч у него, может произойти что-то особенное.

Даже на тренировках это немного раздражает, потому что именно Криштиану всегда забивает самые важные голы! Думаю, именно это делает его особенным. В решающие моменты он всегда оказывается там, где надо.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что считает форварда «Барселоны» Лионеля Месси лучше Роналду.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 13:17
Больше всего он хочет в Марокко. ...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:08
Ему хочется быть лучше Месси.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:35
скажи мне кто этого не хочет)) это ведь разумно))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:26
А больше всего он хочет ещё больше пенальти...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:17
Криштиану по-прежнему не устаёт забивать.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 07:07
вполне естественное желание)
SHMEL
SHMEL
сегодня в 06:49
Криштиану и вправду хорош.
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