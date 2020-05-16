Бернарду Силва: «Роналду всегда хочет больше побед и голов»

Полузащитник «Манчестер Сити» поделился мнением о своём партнёре по сборной Португалии, нападающем «Ювентуса» .

Думаю, что именно менталитет делает Роналду таким великим. Ему 35, он уже более 15 лет играет на высочайшем уровне и до сих пор не устал. Он всегда хочет большего.

Криштиану хочет выиграть больше кубков Лиги чемпионов, больше трофеев со сборной Португалии, больше чемпионатов и индивидуальных наград. Он хочет забить больше голов.

Это то, что в некотором смысле раздражает в нём. Когда мы играем на тренировке, счет 1:1, и тренер говорит, что побеждает тот, кто забьёт первым. И это всегда Роналду.

Когда идёт трудный матч, и ты не знаешь, выиграешь или нет, нужно отдать мяч ему. Он тот парень, который решит исход встречи. Когда мяч у него, может произойти что-то особенное.

Даже на тренировках это немного раздражает, потому что именно Криштиану всегда забивает самые важные голы! Думаю, именно это делает его особенным. В решающие моменты он всегда оказывается там, где надо.