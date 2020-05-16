Кьеллини в своей автобиографии написал о проблемах Видаля с алкоголем

Защитник «Ювентуса» в своей автобиографии рассказал о проблемах бывшего одноклубника, полузащитника «Барселоны» с алкоголем.

Видаль иногда пил больше, чем следовало. Всем это известно. Можно сказать, что алкоголь был его слабостью. Мы не говорим о его заслугах и личности. Слабости – часть человеческой натуры. Важны последствия, которые они могут иметь для команды. Артуро пару раз в год не появлялся на тренировках или, скажем так, был навеселе. Однако он никогда не становился слабее от этого. Напротив, иногда определённые способы существования могут сделать вас сильнее.

К сожалению, я не очень хорошо знал Паоло Монтеро. Но он был тем, кто проводил ночи как король. Во время его последнего сезона с нами, когда его показатели упали, Моджи подошёл к нему и сказал: «Паоло, пожалуйста, перестань сидеть дома по вечерам. Возвращайся к прежней жизни!». Видаль тоже был отчасти таким.

Я помню американское турне. Мы были в Майами. Свободный вечер перед заключительной тренировкой накануне вылета. На следующее утро Артуро не было видно. Он лежал в кровати. Пришлось силой вытаскивать его. В тот день мы изучали новый материал на тренировке, все были одеты в чёрное, жара 40 градусов. Конте не мог дождаться, когда увидит Артуро и как следует его накажет. Но Видаль, который всё ещё выглядел пьяным и не видел катящегося мяча, закончил тренировку, носясь как угорелый и превосходя любого на каждом участке в 20 метров.

Что скажешь такому человеку, который, помимо всего прочего, приносит команде радость и является мотором, бойцом и великим чемпионом?