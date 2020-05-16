Цорк: «„Боруссия“ позволит игрокам самим решать, выходить ли им на поле»

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сегодня, 07:53

Игроки дортмундской «Боруссии» смогут самостоятельно решать, принимать ли им участие в матчах после возобновления сезона, который был приостановлен из-за коронавируса. Об этом заявил спортивный директор клуба Михаэль Цорк.

Если кто-то из игроков будет обеспокоен или напуган сложившейся ситуацией, мы поступим разумно и предоставим ему свободу выбора. Однако у меня сложилось впечатление, что все счастливы снова иметь возможность играть в футбол и делать свою работу. Все хотят играть.

Напомним, вчера Бундеслига разрешила проводить клубам по 5 замен за матч до конца этого сезона.