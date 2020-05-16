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Цорк: «„Боруссия“ позволит игрокам самим решать, выходить ли им на поле»

сегодня, 07:53

Игроки дортмундской «Боруссии» смогут самостоятельно решать, принимать ли им участие в матчах после возобновления сезона, который был приостановлен из-за коронавируса. Об этом заявил спортивный директор клуба Михаэль Цорк.

Если кто-то из игроков будет обеспокоен или напуган сложившейся ситуацией, мы поступим разумно и предоставим ему свободу выбора.

Однако у меня сложилось впечатление, что все счастливы снова иметь возможность играть в футбол и делать свою работу. Все хотят играть.

Напомним, вчера Бундеслига разрешила проводить клубам по 5 замен за матч до конца этого сезона.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:11
Демократичный подход.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:40
У нас такое, даже представить не получается
beefs
beefs
сегодня в 08:22
вот это демократия
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:17
Боишься, значит не выходи.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:13
Все согласятся наверняка.
VIPded
VIPded
сегодня в 08:09
Демократия, однако...)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:02
посмотрим )) но думаю выйдут все))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:53
Хотелось бы, чтобы так и было...
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