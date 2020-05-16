«Спартак» проявляет активный интерес к Лаксальту

Полузащитник «Милана» Диего Лаксальт может стать футболистом «Спартака».
Агенты «красно-белых» связались с агентами игрока. Также источник сообщает, что за 27-летним уругвайцем следят «Краснодар» и «Локомотив».
В январе сообщалось, что в Лаксальте заинтересован ЦСКА.
31а девственицей не станет ( а при кб и не хочет)....
31а девственицей не станет ( а при кб и не хочет)....
за то там все соседние фермы на свете экономят,тарасня всех освещает,
пылает по сильнее вечного огня..
за то там все соседние фермы на свете экономят,тарасня всех освещает,
пылает по сильнее вечного огня..
Коль Рибалте оказался не нужен ..знать что то не впоряде с парнем...
На ЧМ всем понравился...такой шустрый "энерджайзер"....Милан даже миллионов 14-15 просил...и надо признать он стоил этих денег...
Потом как то потух...в Торино тоже не блещет...за полтора года цена на трансфермаркте упала с 13-ти млн до 5-ти....
В Италии всё меньше клубов в которых он себя не попробовал (Интер,Болонья.Милан,Торино,Эмполи,Дженоа)....да всё никак не найдёт "свой" клуб...))
Может со Спартаком повезёт.....
Удачи Диего...
Коль Рибалте оказался не нужен ..знать что то не впоряде с парнем...
На ЧМ всем понравился...такой шустрый "энерджайзер"....Милан даже миллионов 14-15 просил...и надо признать он стоил этих денег...
Потом как то потух...в Торино тоже не блещет...за полтора года цена на трансфермаркте упала с 13-ти млн до 5-ти....
В Италии всё меньше клубов в которых он себя не попробовал (Интер,Болонья.Милан,Торино,Эмполи,Дженоа)....да всё никак не найдёт "свой" клуб...))
Может со Спартаком повезёт.....
Удачи Диего...