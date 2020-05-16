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«Спартак» проявляет активный интерес к Лаксальту

вчера, 21:49

Полузащитник «Милана» Диего Лаксальт может стать футболистом «Спартака».

Агенты «красно-белых» связались с агентами игрока. Также источник сообщает, что за 27-летним уругвайцем следят «Краснодар» и «Локомотив».

В январе сообщалось, что в Лаксальте заинтересован ЦСКА.

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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 02:18
от смены цвета белья,
31а девственицей не станет ( а при кб и не хочет)....
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 02:16
ох как запылало в районе тарасофки..
за то там все соседние фермы на свете экономят,тарасня всех освещает,
пылает по сильнее вечного огня..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:00, ред.
Был бы в норме ..ещё в прошлом году был бы в Зените...
Коль Рибалте оказался не нужен ..знать что то не впоряде с парнем...
На ЧМ всем понравился...такой шустрый "энерджайзер"....Милан даже миллионов 14-15 просил...и надо признать он стоил этих денег...
Потом как то потух...в Торино тоже не блещет...за полтора года цена на трансфермаркте упала с 13-ти млн до 5-ти....
В Италии всё меньше клубов в которых он себя не попробовал (Интер,Болонья.Милан,Торино,Эмполи,Дженоа)....да всё никак не найдёт "свой" клуб...))
Может со Спартаком повезёт.....
Удачи Диего...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 01:32
А Диего захочет играть в ФНЛ.
ABir
ABir
сегодня в 00:46
Интересно!
Kuvan
Kuvan
сегодня в 00:31
Игрокуов для пердива подбирают уже.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ wingback (раскрыть)
сегодня в 00:20
что бы он их там ласкал...
Footbolista
Footbolista
вчера в 23:19
От красно-черных только к красно-белым...
КюнваГ
КюнваГ
вчера в 22:47
Спартак может проявлять лишь пассивный интерес, проверено гейфилдом)
Faustello
Faustello ответ Lucho Gonzalez (раскрыть)
вчера в 22:35, ред.
Лёня сейчас ослаблен вирусом, Цорн в легкую может подложить к вымени что угодно, скажет Лаксальта взял, а глядь там ещё десять Баду довеском у вымени повизгивают)))
wingback
wingback
вчера в 22:15
Спартак скоро пердив, какой Ласкальт...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 22:13
Если захочет покончить с футболом, то перейдет в спартак. Еще и федуна разведет на большой оклад
Nevastol
Nevastol
вчера в 22:12
Cпартаку нужно больше пердивом интересоваться.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
вчера в 21:54
главное что не паредасы и малкамы)))
post-navigator
post-navigator ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 21:51
Провожает взглядом :)
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:51
Спартак только следит.
Сп62
Сп62
вчера в 21:50
А сколько стоит?
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