Агент: «Интерес „Лиона“ к Жиго — это просто слухи»

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14 мая 2020, 15:06

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Спартака» , прокомментировал новость о том, что игрок может перейти в «Лион»

Это всё просто слухи. Самуэль — игрок «Спартака».

Напомним, что контракт 26-летнего француза с москвичами рассчитан до лета 2022 года.