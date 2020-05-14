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Агент: «Интерес „Лиона“ к Жиго — это просто слухи»

14 мая 2020, 15:06

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, прокомментировал новость о том, что игрок может перейти в «Лион»

Это всё просто слухи. Самуэль — игрок «Спартака».

Напомним, что контракт 26-летнего француза с москвичами рассчитан до лета 2022 года. 

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Все комментарии
Faustello
Faustello ответ makkie (раскрыть)
вчера в 12:00
Так я вроде изначально написал что как футболист он хорош, а как человек - оказался свином)))
ЧиП
ЧиП
вчера в 11:05
Надеюсь это слухи ⚽
makkie
makkie ответ Faustello (раскрыть)
вчера в 10:33, ред.
Пускай доит, раз Федун платит)
Нам важно, чтобы играл хорошо - а саму хорошо играет, лидер команды, а при Олежке и вовсе лучшим бомбардиром команды был!

Не чета всяким Спайичам, Фьолуссонам и Кайо.
Только не пиши про место в таблице... не лишай аргументов. Знаю сам про 8-е место :)
Faustello
Faustello ответ makkie (раскрыть)
14 мая в 23:09
Нам с такими падкими не по пути, пущай Федуна доит и Жигу-дрыгу пляшет)))
makkie
makkie ответ Faustello (раскрыть)
14 мая в 22:08
Обиду давите, что к вам не перешёл?
Ну извините, работать лучше надо, хватку иметь)
112910415
112910415
14 мая в 20:41
ну, прекрасно !
очень нужен Спартаку !
Faustello
Faustello ответ makkie (раскрыть)
14 мая в 18:39
Соглашусь Жиго хорош, хоть и свинья подлая...
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 17:27
не думаю что он им интересен ))) он останется в спаме))
makkie
makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 мая в 16:16
Почему слухи? Жиго играет на высоком уровне, достаточно молод, в самом расцвете сил, француз - чем не кандидат? Речь ведь не о Ливерпуле, Барсе или Реале.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ makkie (раскрыть)
14 мая в 15:16
Об интересе. Тут и опровергать нечего...
Литейный 4
Литейный 4
14 мая в 15:15
После Спартака интересы сразу пропадают. Гыгыгы
makkie
makkie ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 мая в 15:09
В какую - об интересе или в опровержение?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 мая в 15:07
Слабо верится в эту новость...
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