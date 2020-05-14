Агент: «Интерес „Лиона“ к Жиго — это просто слухи»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, прокомментировал новость о том, что игрок может перейти в «Лион»
Это всё просто слухи. Самуэль — игрок «Спартака».
Напомним, что контракт 26-летнего француза с москвичами рассчитан до лета 2022 года.
Нам важно, чтобы играл хорошо - а саму хорошо играет, лидер команды, а при Олежке и вовсе лучшим бомбардиром команды был!
Не чета всяким Спайичам, Фьолуссонам и Кайо.
Только не пиши про место в таблице... не лишай аргументов. Знаю сам про 8-е место :)
Нам важно, чтобы играл хорошо - а саму хорошо играет, лидер команды, а при Олежке и вовсе лучшим бомбардиром команды был!
Не чета всяким Спайичам, Фьолуссонам и Кайо.
Только не пиши про место в таблице... не лишай аргументов. Знаю сам про 8-е место :)
Ну извините, работать лучше надо, хватку иметь)
Ну извините, работать лучше надо, хватку иметь)
очень нужен Спартаку !
очень нужен Спартаку !