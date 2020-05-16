«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Шальке» Кабака

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сегодня, 17:53

По информации источника, защитник «Шальке» может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге.

Сообщается, что к 20-летнему игроку сборной Турции проявляет интерес «Зенит». Петербургский клуб уже контактировал с клубом из Гельзенкирхена по поводу возможного трансфера центрального защитника.

В нынешнем сезоне Кабак сыграл в 19 матчах Бундеслиги.