«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Шальке» Кабака

По информации источника, защитник «Шальке» Озан Кабак может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге.
Сообщается, что к 20-летнему игроку сборной Турции проявляет интерес «Зенит». Петербургский клуб уже контактировал с клубом из Гельзенкирхена по поводу возможного трансфера центрального защитника.
В нынешнем сезоне Кабак сыграл в 19 матчах Бундеслиги.
Ozan Kabak: Scorer #️⃣2️⃣5️⃣8️⃣— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 4, 2019
Schalke now hold the all-time record for the most Bundesliga goalscorers ⚒️⚽ pic.twitter.com/iaFfPWRcPA
Ничего не свято!
Нет, ребята, всё не так!
Всё не так ребята..."
В.С.Высоцкий
Ничего не свято!
Нет, ребята, всё не так!
Всё не так ребята..."
В.С.Высоцкий
Ну а фамилия вообще славная, ждём с нетерпением трансфера, уверен никто не останется равнодушными)))
Ну а фамилия вообще славная, ждём с нетерпением трансфера, уверен никто не останется равнодушными)))