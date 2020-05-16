ГлавнаяНовости

«Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Шальке» Кабака

сегодня, 17:53

По информации источника, защитник «Шальке» Озан Кабак может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге.

Сообщается, что к 20-летнему игроку сборной Турции проявляет интерес «Зенит». Петербургский клуб уже контактировал с клубом из Гельзенкирхена по поводу возможного трансфера центрального защитника.

В нынешнем сезоне Кабак сыграл в 19 матчах Бундеслиги.

Все новости
Клубы РПЛ интересуются игроком «Метца»
Сегодня, 13:41 Комментарии8
СлухиКверквелия может покинуть «Локомотив»
Сегодня, 09:27 Комментарии7
СлухиСмолов не хочет оставаться в «Локомотиве», несмотря на уход Сёмина
14 мая Комментарии25
Агент: «Интерес „Лиона“ к Жиго — это просто слухи»
14 мая Комментарии13
СлухиМельгарехо может продолжить карьеру в чемпионате Турции
14 мая Комментарии12
СлухиЖиго попал в сферу интересов «Лиона»
14 мая Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:29
Кабак, водка , развратные женщины - нормальные атрибуты рядового ленинградца.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 19:43
Пока всё это очередная утятина.
navigators
navigators
сегодня в 19:15
"И ни церковь, ни кабак -
Ничего не свято!
Нет, ребята, всё не так!
Всё не так ребята..."
В.С.Высоцкий
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 19:05
Весь ШЛАК в питер) хахаха
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 18:23
Как болельщик ЦСКА, прошу Зенит купить всю защиту Шальке, они сейчас сыграли с Боруссией меганадёжно
Footbolista
Footbolista
сегодня в 18:23
pomor 445
pomor 445
сегодня в 18:15
Кабак пойдём в кабак. Нет, я лучше в Зенит.
particular
particular
сегодня в 18:14
Монополист и спонсор, вполне может уравнять интересы и запросы сторон..:))
Faustello
Faustello
сегодня в 17:56
Отличное приобретение будет, Шальке сейчас за 60 минут 4 от Дортмунда словила)))
Ну а фамилия вообще славная, ждём с нетерпением трансфера, уверен никто не останется равнодушными)))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:55
Смотрю игру Шальке, не то, что Кабак а весь Шальке никакой.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 17:54
Следуюий защитник Канкан
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100