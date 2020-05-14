Смолов не хочет оставаться в «Локомотиве», несмотря на уход Сёмина

Нападающий Федор Смолов не хочет оставаться в «Локомотиве», несмотря на скорый уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды. Ранее СМИ сообщали о непростых отношениях между Смоловым и Сёминым.
Приоритет для Смолова – остаться в «Сельте», в которой он выступает на правах аренды. Если команда вылетит из Примеры, игрок будет искать другой вариант продолжения карьеры в Европе.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» решил не продлевать контракт с Сёминым, рассчитанный до 31 мая. В июне «железнодорожников» возглавит Марко Николич.
Значит тот же Головин переходил в Монако, не с целью заявить себя в европейском клубе и развиваться как игрок, а просто не хотел оставаться в ЦСКА?
Да так можно и про всех кто уезжает в другие страны сказать. Просто сейчас хайп будут ловить с не продлённым Сёминым.
Я думаю это низко!
Значит тот же Головин переходил в Монако, не с целью заявить себя в европейском клубе и развиваться как игрок, а просто не хотел оставаться в ЦСКА?
Да так можно и про всех кто уезжает в другие страны сказать. Просто сейчас хайп будут ловить с не продлённым Сёминым.
Я думаю это низко!
Заморских блюд не ел я.
Но нынче за бугром тружусь
И number one- паэлья.
Заморских блюд не ел я.
Но нынче за бугром тружусь
И number one- паэлья.