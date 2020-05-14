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Смолов не хочет оставаться в «Локомотиве», несмотря на уход Сёмина

14 мая 2020, 18:06

Нападающий Федор Смолов не хочет оставаться в «Локомотиве», несмотря на скорый уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды. Ранее СМИ сообщали о непростых отношениях между Смоловым и Сёминым.

Приоритет для Смолова – остаться в «Сельте», в которой он выступает на правах аренды. Если команда вылетит из Примеры, игрок будет искать другой вариант продолжения карьеры в Европе.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» решил не продлевать контракт с Сёминым, рассчитанный до 31 мая. В июне «железнодорожников» возглавит Марко Николич.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 05:05, ред.
То есть желание игрока играть в Европе теперь считается не желанием играть за российский клуб?
Значит тот же Головин переходил в Монако, не с целью заявить себя в европейском клубе и развиваться как игрок, а просто не хотел оставаться в ЦСКА?
Да так можно и про всех кто уезжает в другие страны сказать. Просто сейчас хайп будут ловить с не продлённым Сёминым.
Я думаю это низко!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 04:30
Юмашевский пенальтист
nikoladolgov
nikoladolgov
14 мая в 22:30
В Rdqhfn gj[jlt ///
TIGERS
TIGERS
14 мая в 22:24
Почувствовал вкус футбольной Европы.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
14 мая в 22:12
Ну пока, как не странно, при нём Сельте везет и они не проигрывают. Федю наверное на поле как талисман выпускают 😂
112910415
112910415
14 мая в 20:37
Федя может сильно прогадать !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ VV V (раскрыть)
14 мая в 20:35
Ты знаешь, я бы так не горячился. Ведь , выражаясь твоим языком к "государственным помойкам " можно отнести и Динами (ВТБ - госбанк), и ЦСКА ( ВЭБ -госструктура) и все региональные клубы от Рубина до Тамбова. Это означает, что согласно твоей теории в первенстве РПЛ должны играть 3 частных клуба ( Краснодар, Спартак и Сочи) и 13 полулюбительских (госпомойки). Это будет практически первенство Фарерских островов. Надо определяться.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
14 мая в 20:29
Я как раз думаю, что Федя поможет Сельте вылететь, а потом перейдет в другой клуб и сделает то же самое. Он сейчас в аренде, значит Локо ему платит , а дальше кто будет платить такие деньги? Никто.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
14 мая в 20:16
Сельта вряд ли вылетит, а вот Федя может...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
14 мая в 20:05
В МЛС! В крайнем случае - в Китай!
VV V
VV V
14 мая в 19:42
Государственная помойка Локомотив, никак не может разобраться со своим государственным имуществом=Сёмин+Смолов-погоняло "синий" у последнего.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
14 мая в 19:34
ну Сельта тоже не гранд, пусть играет в Испании
VAN ARM
VAN ARM
14 мая в 19:29
посмотрим))) может скоро рельсы целовать будет ))))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
14 мая в 19:00, ред.
Я с детства суп любил всегда
Заморских блюд не ел я.
Но нынче за бугром тружусь
И number one- паэлья.
Союзник противников
Союзник противников
14 мая в 18:52, ред.
А казалось,что "с детства за "Сельту" наш царёк!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
14 мая в 18:39, ред.
Капкан для Феди...)).
ДАША Д
ДАША Д
14 мая в 18:29
Капризный какой, в Сельта тоже не берут.
Twisted
Twisted
14 мая в 18:28
Очень хорошо
Faustello
Faustello
14 мая в 18:25
Приоритет для Федьки - остаться во внучке)))
drug01
drug01
14 мая в 18:24
Федя попал в ловушку!
oFANATo
oFANATo
14 мая в 18:23
Правильно, раз решил попробовать свои силы в Европе надо продолжать.
particular
particular
14 мая в 18:22
Ну, Федюня - не фронтмен команды железнодорожников... А уж его вкус, привязанности и мнение, давно мало кого возбуждают...
ermak6848
ermak6848
14 мая в 18:17
время покажет
makkie
makkie
14 мая в 18:13
Откушал заморских хамонов, теперь от борща нос воротит :)
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
14 мая в 18:09
Вернут Федю, откуда взяли.
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