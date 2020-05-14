Смолов не хочет оставаться в «Локомотиве», несмотря на уход Сёмина

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14 мая 2020, 18:06

Нападающий не хочет оставаться в «Локомотиве», несмотря на скорый уход с поста главного тренера команды. Ранее СМИ сообщали о непростых отношениях между Смоловым и Сёминым.

Приоритет для Смолова – остаться в «Сельте», в которой он выступает на правах аренды. Если команда вылетит из Примеры, игрок будет искать другой вариант продолжения карьеры в Европе.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» решил не продлевать контракт с Сёминым, рассчитанный до 31 мая. В июне «железнодорожников» возглавит Марко Николич.