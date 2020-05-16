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Клубы РПЛ интересуются игроком «Метца»

сегодня, 13:41

Несколько клубов РПЛ заинтересованы в трансфере защитника французского клуба «Метц» Мамаду Фофана. Эту информацию подтвердил агент игрока.

Мамаду в России интересен «Краснодару», «Динамо» и «Локомотиву». Большой интерес проявляют «Краснодар» и «Динамо», но решать будут по окончании сезона.

«Краснодар» заинтересовался еще в январе и хотел его арендовать, когда в команде травмировались два защитника. Но «Метц» интересовал только трансфер.

В Европе еще на него смотрят «Рейнджерс» и «Саутгемптон».

Ранее еще стало известно, что «Динамо» собирается подписать двух игроков «Енисея»

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 14:30
Очаровашка из 15-ой команды Франции, наверняка, начнёт загибать пальцы о своём величии и высоких запросах..:)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 14:01
Мамаду в принципе и спартаку подходит. Хотя у них сейчас вектор на восток, халифат строят.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 13:54
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