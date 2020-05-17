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Кюйсанс: «Не жалею о своем переходе в „Баварию“»

сегодня, 16:17

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюйсанс поделился мнением о том, что он получает мало игровой практики в составе мюнхенского клуба.

Я не жалею о своем решении [перейти в «Баварию»]. Почему я должен жалеть, что перешел в лучший клуб в мире? Это все еще мечта учиться у звезд «Баварии».

Когда придет мое время, я буду готов показать свои качества. На данный момент я сосредоточен только на конце сезона с «Баварией». У нас есть три титула, за которые мы сражаемся. У меня нет времени думать о возможной аренде. Я должен рискнуть, когда получу свой шанс.

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Все комментарии
Nevastol
Nevastol
сегодня в 16:39
Это очень хорошо, что так.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:29
о таких клубах мечтают))жалеют что не смогли туда попасть))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:22
Сидеть на лавочке комфортнее чем играть зато в Баварии.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 16:21
Главное, что не жалеет, остальное не имеет значения)
beefs
beefs
сегодня в 16:18
и на скамейке нормалек
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:18
Об этом не жалеют...
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