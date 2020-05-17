Кюйсанс: «Не жалею о своем переходе в „Баварию“»

Полузащитник «Баварии» поделился мнением о том, что он получает мало игровой практики в составе мюнхенского клуба.

Я не жалею о своем решении [перейти в «Баварию»]. Почему я должен жалеть, что перешел в лучший клуб в мире? Это все еще мечта учиться у звезд «Баварии».

Когда придет мое время, я буду готов показать свои качества. На данный момент я сосредоточен только на конце сезона с «Баварией». У нас есть три титула, за которые мы сражаемся. У меня нет времени думать о возможной аренде. Я должен рискнуть, когда получу свой шанс.