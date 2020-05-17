Мозес: «Конте – удивительный человек, он полностью изменил мою игру»

Полузащитник «Интера» в общении с изданием The Nation высказался о главном тренере «черно-синих» .

Напомним, что миланцы арендовали Мозеса у «Челси» в январе. Ранее игрок выступал под руководством Конте в «Челси». По словам Мозеса, Конте является самым важным тренером в его карьере.

Для меня является честью вновь работать с важной личностью в моей карьере. Он мой наставник и друг.

Я играл под руководством многих тренеров и любил каждого из них. Самым важным для меня был Антонио Конте. В «Челси» он просто пришел и изменил всё. Он удивительный человек. Он полностью изменил мою игру, если честно. Он дал мне боевой дух, чтобы я мог верить в себя и одновременно получать удовольствие от своей игры.