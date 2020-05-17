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Мозес: «Конте – удивительный человек, он полностью изменил мою игру»

сегодня, 16:59

Полузащитник «Интера» Виктор Мозес в общении с изданием The Nation высказался о главном тренере «черно-синих» Антонио Конте.

Напомним, что миланцы арендовали Мозеса у «Челси» в январе. Ранее игрок выступал под руководством Конте в «Челси». По словам Мозеса, Конте является самым важным тренером в его карьере.

Для меня является честью вновь работать с важной личностью в моей карьере. Он мой наставник и друг.

Я играл под руководством многих тренеров и любил каждого из них. Самым важным для меня был Антонио Конте. В «Челси» он просто пришел и изменил всё. Он удивительный человек. Он полностью изменил мою игру, если честно. Он дал мне боевой дух, чтобы я мог верить в себя и одновременно получать удовольствие от своей игры.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:14
радуйся что не скамью тёр)))
НАГИБАТЕЛЬ
НАГИБАТЕЛЬ
сегодня в 17:37
Что бы не говорили, но парик как игрок и как тренер неплох!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:29
Скорей человек с характером
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 17:23
Каждый человек в чём-то удивительный)
8savfvfh8yg5
8savfvfh8yg5
сегодня в 17:01
Для кого-то он хорош, для кого-то не очень.
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