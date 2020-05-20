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Зинченко: «Мало кто верит в рестарт АПЛ»

сегодня, 06:58

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко сомневается в том, что нынешний сезон в чемпионате Англии будет вскоре возобновлён.

Я с нетерпением жду возобновления чемпионата – без футбола тяжело. Но судя по новостям, которые доносятся из ближних стран, – например, Шотландия завершает чемпионат, мало кто верит в рестарт АПЛ.

Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты – все негативные.

Если у всех всё будет в порядке, правда, сомневаюсь, что с весом у всех будет хорошо, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе.

Напомним, «Уотфорд» подтвердил информацию о трёх случаях заражения коронавирусом внутри клуба.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:31
Дай бог возобновят и доиграют.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 08:02
Что у Зинченко в голове?

"Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты – все негативные".

Негативные это как? Положительные, что ли и вся команда болеет коронавирусом?

И тут же говорит: " Если у всех всё будет в порядке, правда, сомневаюсь, что с весом у всех будет хорошо, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе.

Какие тренировки могут быть в воскресенье если тесты на коронавирус все негативные и вся команда заражена?
Тест на коронавирус может быть только положительным или отрицательным, а так, что то ляпнул и сам наверное не понял, что.
Походу у Зинченко тест на присутствие серого вещества был.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:41
Деньги сделают свое дело, и чемпионат доиграют.
VIPded
VIPded
сегодня в 07:40
Надо доиграть!!!
beefs
beefs
сегодня в 07:31
Когда нибудь откроют
p45ntp7tza2m
p45ntp7tza2m
сегодня в 07:21
Не надо за всех говорить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:04
Все у всех на волоске..
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:04
начнётся ))без вариантов))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 07:03
Если в каждой команде по полсостава заражённых какой может быть разговор о рестарте.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:00
А верить надо обязательно.
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