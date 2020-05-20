Зинченко: «Мало кто верит в рестарт АПЛ»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины сомневается в том, что нынешний сезон в чемпионате Англии будет вскоре возобновлён.

Я с нетерпением жду возобновления чемпионата – без футбола тяжело. Но судя по новостям, которые доносятся из ближних стран, – например, Шотландия завершает чемпионат, мало кто верит в рестарт АПЛ .

Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты – все негативные.

Если у всех всё будет в порядке, правда, сомневаюсь, что с весом у всех будет хорошо, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе.