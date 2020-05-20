Зинченко: «Мало кто верит в рестарт АПЛ»

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко сомневается в том, что нынешний сезон в чемпионате Англии будет вскоре возобновлён.
Я с нетерпением жду возобновления чемпионата – без футбола тяжело. Но судя по новостям, которые доносятся из ближних стран, – например, Шотландия завершает чемпионат, мало кто верит в рестарт АПЛ.
Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты – все негативные.
Если у всех всё будет в порядке, правда, сомневаюсь, что с весом у всех будет хорошо, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе.
Напомним, «Уотфорд» подтвердил информацию о трёх случаях заражения коронавирусом внутри клуба.
"Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты – все негативные".
Негативные это как? Положительные, что ли и вся команда болеет коронавирусом?
И тут же говорит: " Если у всех всё будет в порядке, правда, сомневаюсь, что с весом у всех будет хорошо, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе.
Какие тренировки могут быть в воскресенье если тесты на коронавирус все негативные и вся команда заражена?
Тест на коронавирус может быть только положительным или отрицательным, а так, что то ляпнул и сам наверное не понял, что.
Походу у Зинченко тест на присутствие серого вещества был.
"Вчера мы сдали тест на коронавирус, сегодня пришли результаты – все негативные".
Негативные это как? Положительные, что ли и вся команда болеет коронавирусом?
И тут же говорит: " Если у всех всё будет в порядке, правда, сомневаюсь, что с весом у всех будет хорошо, мы в воскресенье приступим к тренировкам в группе.
Какие тренировки могут быть в воскресенье если тесты на коронавирус все негативные и вся команда заражена?
Тест на коронавирус может быть только положительным или отрицательным, а так, что то ляпнул и сам наверное не понял, что.
Походу у Зинченко тест на присутствие серого вещества был.