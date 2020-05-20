Роуз: «Я могу подвергнуть риску свое здоровье ради развлечения людей»

Защитник «Тоттенхэма» , выступающий на правах аренды за «Ньюкасл», выразил мнение о возможном возобновлении сезона в Англии.

Я очень хочу снова играть в футбол. Я понимаю, что многим людям в период пандемии хуже, чем мне, поэтому я не хочу жаловаться.

Но люди предлагают нам вернуться к футболу. По сути, мы как-будто подопытные кролики. Предполагается, что мы вернемся на этом этапе, чтобы посмотреть, получится у нас или нет.

Потенциально я могу подвергнуть риску свое здоровье ради развлечения людей. Но, честно говоря, я бы не хотел принимать в этом участие.