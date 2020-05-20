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Роуз: «Я могу подвергнуть риску свое здоровье ради развлечения людей»

сегодня, 00:32

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, выступающий на правах аренды за «Ньюкасл», выразил мнение о возможном возобновлении сезона в Англии.

Я очень хочу снова играть в футбол. Я понимаю, что многим людям в период пандемии хуже, чем мне, поэтому я не хочу жаловаться.

Но люди предлагают нам вернуться к футболу. По сути, мы как-будто подопытные кролики. Предполагается, что мы вернемся на этом этапе, чтобы посмотреть, получится у нас или нет.

Потенциально я могу подвергнуть риску свое здоровье ради развлечения людей. Но, честно говоря, я бы не хотел принимать в этом участие.

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Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 00:58
Это правильно сказал.
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