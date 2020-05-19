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Подольски: «Для „Арсенала“ уход Обамеянга станет потерей, но это бизнес»

вчера, 20:41

Бывший нападающий «Арсенала» Лукас Подольски, ныне выступающий за «Антальяспор», в беседе со Sky Sports высказался о возможном переходе форварда «канониров» Пьера-Эмерика Обамеянга в другой клуб.

Конечно, для «Арсенала» будет большой потерей, если им придется продать его, но это бизнес в футболе. По моему мнению, ты теряешь важного игрока — у него был фантастический сезон с хорошим результатом по забитым голам, — но ты можешь получить доход от продажи и инвестировать деньги в новых футболистов.

По слухам, в трансфере Обамеянга заинтересован «Реал». Кроме того, сообщалось, что на форварда претендует «Интер».

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:29
Как будто Лукас всем глаза открыл
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:03
он уйдёт, но не сейчас))))
beefs
beefs
вчера в 20:42
вот именно бизнес а не футбол
drug01
drug01
вчера в 20:42
Это очень плохо
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