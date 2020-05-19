Подольски: «Для „Арсенала“ уход Обамеянга станет потерей, но это бизнес»

1589910087

вчера, 20:41

Бывший нападающий «Арсенала» , ныне выступающий за «Антальяспор», в беседе со Sky Sports высказался о возможном переходе форварда «канониров» в другой клуб.

Конечно, для «Арсенала» будет большой потерей, если им придется продать его, но это бизнес в футболе. По моему мнению, ты теряешь важного игрока — у него был фантастический сезон с хорошим результатом по забитым голам, — но ты можешь получить доход от продажи и инвестировать деньги в новых футболистов.

По слухам, в трансфере Обамеянга заинтересован «Реал». Кроме того, сообщалось, что на форварда претендует «Интер».