Подольски: «Для „Арсенала“ уход Обамеянга станет потерей, но это бизнес»

Бывший нападающий «Арсенала» Лукас Подольски, ныне выступающий за «Антальяспор», в беседе со Sky Sports высказался о возможном переходе форварда «канониров» Пьера-Эмерика Обамеянга в другой клуб.
Конечно, для «Арсенала» будет большой потерей, если им придется продать его, но это бизнес в футболе. По моему мнению, ты теряешь важного игрока — у него был фантастический сезон с хорошим результатом по забитым голам, — но ты можешь получить доход от продажи и инвестировать деньги в новых футболистов.
По слухам, в трансфере Обамеянга заинтересован «Реал». Кроме того, сообщалось, что на форварда претендует «Интер».