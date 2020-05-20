Фарфан: «Пока тело позволяет, буду продолжать играть»

35-летний нападающий «Локомотива» ответил на вопрос о том, когда планирует завершить карьеру футболиста.

Как долго смогу продолжать играть? Пока Бог хочет, чтобы я играл! (смеётся). Как говорит моя мама, ты никогда не знаешь, в этой жизни может случиться, что угодно. Может быть, это будет два года, три, четыре... У меня нет точной даты.

Пока моё тело позволяет мне, и я всё ещё могу соревноваться и чувствовать себя счастливым на поле, я буду продолжать играть.