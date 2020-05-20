ГлавнаяНовости

Фарфан: «Пока тело позволяет, буду продолжать играть»

сегодня, 07:35

35-летний нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан ответил на вопрос о том, когда планирует завершить карьеру футболиста.

Как долго смогу продолжать играть? Пока Бог хочет, чтобы я играл! (смеётся). Как говорит моя мама, ты никогда не знаешь, в этой жизни может случиться, что угодно. Может быть, это будет два года, три, четыре... У меня нет точной даты.

Пока моё тело позволяет мне, и я всё ещё могу соревноваться и чувствовать себя счастливым на поле, я буду продолжать играть.

Недавно Фарфан рассказал о своём самочувствии после того, как у него был выявлен коронавирус.

Все новости
Кечинов: «Играть в „Крыльях“ и в „Спартаке“ — это две большие разницы»
Сегодня, 08:10 Комментарии4
Кирьяков: «Ситуация с контрактом Соболева не совсем однозначная»
Сегодня, 05:56 Комментарии8
Йиранек: «„Спартак“ точно не поторопился с покупкой Соболева»
Сегодня, 03:52 Комментарии4
Саенко: «Я лично знаком с Клоппом. Был первым номером в его шорт-листе»
Сегодня, 03:15 Комментарии7
Селюк: «5 млн евро за Соболева – это чересчур много, но он работяга»
Сегодня, 02:49 Комментарии6
Радимов: «Никто из „Зенита“ не покидал Петербург во время паузы в РПЛ»
Вчера, 23:27 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:19
успехов и долголетия в футболе!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:13
Надо сначала победить вирус, здоровья и удачи Фарфану.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:46
Фарфан многим молодым фору даст.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:35
Так и нужно...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100