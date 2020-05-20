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Йиранек: «„Спартак“ точно не поторопился с покупкой Соболева»

сегодня, 03:52

Бывший защитник «Спартака» Мартин Йиранек поделился мнением о выкупе московским клубом нападающего Александра Соболева у «Крыльев Советов». Ранее сообщалось, что трансфер 23-летнего форварда обошёлся «Спартаку» в 4,5 млн евро. Ещё € 500 тыс. «красно-белые» заплатили за аренду игрока.

«Спартак» точно не поторопился с покупкой Соболева. Он молодой игрок с российским паспортом, уже вызывался в расположение сборной страны. У него хорошие перспективы. Сегодня такие цены на нападающих с гражданством РФ. В нынешней ситуации сложно торговаться и получить такого игрока, скажем, за € 1 млн. По сегодняшним меркам, «Спартак» заплатил нормальную сумму.

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:29
от он спец по ценам и игрокам)))) пора в штаб к цорну)))
112910415
112910415
сегодня в 05:53
и это радует
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:16
Посмотрим для начала заиграет ли Саша в спартаке.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 04:15
Жизнь покажет, так ли это
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