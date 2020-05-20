Йиранек: «„Спартак“ точно не поторопился с покупкой Соболева»

Бывший защитник «Спартака» поделился мнением о выкупе московским клубом нападающего у «Крыльев Советов». Ранее сообщалось, что трансфер 23-летнего форварда обошёлся «Спартаку» в 4,5 млн евро. Ещё € 500 тыс. «красно-белые» заплатили за аренду игрока.

«Спартак» точно не поторопился с покупкой Соболева. Он молодой игрок с российским паспортом, уже вызывался в расположение сборной страны. У него хорошие перспективы. Сегодня такие цены на нападающих с гражданством РФ . В нынешней ситуации сложно торговаться и получить такого игрока, скажем, за € 1 млн. По сегодняшним меркам, «Спартак» заплатил нормальную сумму.