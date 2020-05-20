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Кирьяков: «Ситуация с контрактом Соболева не совсем однозначная»

сегодня, 05:56

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков после выкупа «Спартаком» форварда Александра Соболева у «Крыльев Советов» поделился мнением о зарплате 23-летнего игрока в московском клубе. По данным СМИ, Соболев будет зарабатывать 1,8 млн евро в год.

Клуб принял такое решение, значит, считает, что этот игрок им будет полезен. Если у «Спартака» есть возможность платить такие деньги, это его право. Но ситуация не совсем однозначная, клубы часто дают молодым игрокам солидные контракты. А потом сами не понимают, за что платят такие деньги, которые впоследствии ещё могут и расслабить футболиста. Часто это влияет на дальнейший прогресс.

Возможно, мы уже сейчас видим подготовку «Спартака» к новому лимиту на легионеров. С сезона-2020/21 в заявке команд должно быть 15 россиян и лишь восемь легионеров. В таких условиях клубы будут пытаться улучшить средний уровень отечественных игроков в составе. Так что цена на них точно не упадёт, а зарплаты останутся впечатляющими.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:39
Зарплатой игрока и заманили.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:13
это просто зависть сержа)) но с этим нужно бороться))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:33
Бывает)))
mihaluch
mihaluch
сегодня в 06:28
Зарплаты выше крыши а толку.
beefs
beefs
сегодня в 06:18
Ещё одного испортили...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 06:04
В спартаке никто не прогрессирует никогда а деньги, денег у федуна много.
112910415
112910415
сегодня в 06:00
такие времена
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:57
Главное что всех устраивает
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