Кирьяков: «Ситуация с контрактом Соболева не совсем однозначная»

Экс-нападающий сборной России после выкупа «Спартаком» форварда у «Крыльев Советов» поделился мнением о зарплате 23-летнего игрока в московском клубе. По данным СМИ , Соболев будет зарабатывать 1,8 млн евро в год.

Клуб принял такое решение, значит, считает, что этот игрок им будет полезен. Если у «Спартака» есть возможность платить такие деньги, это его право. Но ситуация не совсем однозначная, клубы часто дают молодым игрокам солидные контракты. А потом сами не понимают, за что платят такие деньги, которые впоследствии ещё могут и расслабить футболиста. Часто это влияет на дальнейший прогресс.

Возможно, мы уже сейчас видим подготовку «Спартака» к новому лимиту на легионеров. С сезона-2020/21 в заявке команд должно быть 15 россиян и лишь восемь легионеров. В таких условиях клубы будут пытаться улучшить средний уровень отечественных игроков в составе. Так что цена на них точно не упадёт, а зарплаты останутся впечатляющими.