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Радимов: «Никто из „Зенита“ не покидал Петербург во время паузы в РПЛ»

вчера, 23:27

Наставник  «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал о решении клуба не отпускать легионеров на родину во время паузы в РПЛ.

«Зениту» надо отдать должное — все это время ни один легионер и вообще ни один человек из команды, включая тренерский штаб, не покидал Петербург. Не буду сравнивать с другими командами и называть их, хотя в некоторых главный не может вернуться, игроки тоже.

Но ведь вы же знали, что чемпионат еще не закончился. Или что, как минимум, решение о завершении или продолжении не принято. Зачем вы их тогда отпускаете, рискуя двухнедельным карантином по возвращении? Тем более в моем понимании футболисты обязаны отрабатывать контракты, пусть даже с понижением зарплаты.

«Зенит» же в этом плане все сделал грамотно и организованно. Сидели и ждали. Даже Малком, который 40 миллионов евро стоит. Человек в «Барселоне» играл с Месси. Но хоть одно высказывание бразильца, «я не хочу сидеть в Петербурге, что вы делаете, отпустите меня домой», вы видели? Это и есть профессиональный подход.

Ранее Радимов поделился мнением о решении РФС возобновить чемпионат и Кубок России.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 00:53
Все сидели в Питере и слушали стенания супруги))
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:43
Даже Малком! А что он такого сделал для Зенита, кроме его цены!
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 23:40
Я бы не сказал что сложно заметить!
Спок ночи! Я и не обижаюсь)
Eddja
Eddja
вчера в 23:39
Удачи Зениту!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:34
Сплюнь!!!
drug01
drug01
вчера в 23:31
Значит все здоровы!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:28
Зато больных нет...
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