Радимов: «Никто из „Зенита“ не покидал Петербург во время паузы в РПЛ»

Наставник «Зенита-2» рассказал о решении клуба не отпускать легионеров на родину во время паузы в РПЛ .

«Зениту» надо отдать должное — все это время ни один легионер и вообще ни один человек из команды, включая тренерский штаб, не покидал Петербург. Не буду сравнивать с другими командами и называть их, хотя в некоторых главный не может вернуться, игроки тоже.

Но ведь вы же знали, что чемпионат еще не закончился. Или что, как минимум, решение о завершении или продолжении не принято. Зачем вы их тогда отпускаете, рискуя двухнедельным карантином по возвращении? Тем более в моем понимании футболисты обязаны отрабатывать контракты, пусть даже с понижением зарплаты.

«Зенит» же в этом плане все сделал грамотно и организованно. Сидели и ждали. Даже Малком, который 40 миллионов евро стоит. Человек в «Барселоне» играл с Месси. Но хоть одно высказывание бразильца, «я не хочу сидеть в Петербурге, что вы делаете, отпустите меня домой», вы видели? Это и есть профессиональный подход.