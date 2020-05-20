Саенко: «Я лично знаком с Клоппом. Был первым номером в его шорт-листе»

Экс-полузащитник «Карлсруэ», «Нюрнберга» и сборной России рассказал о том, как мог попасть в команду нынешнего наставника «Ливерпуля» , который в то время работал в Бундеслиге.

Я лично знаком с Юргеном Клоппом. Я всегда его «Майнцу» забивал, возможно, в одном или двух матчах только не забил. И был момент, когда я был первым номером в его трансферном листе. Мне было 19-20 лет.

Звонит мне менеджер «Майнца» и говорит: «Мы ведём переговоры с „Карлсруэ“ о твоём трансфере. Клопп хочет пообщаться с тобой лично». Заманивали красиво. Я поехал в Майнц. В Германии у каждого клуба есть титульный спонсор – марка автомобиля. Там был BMW. Стояли BMW M3: жёлтая, красная, белая. Менеджер говорит мне: «Если договоримся, любую выбирай – твоя». В отеле мы встретились с Клоппом. Он говорит: «Вань, ты – то, что мне нужно». Агрессивный футбол, прессинг – то, что у него сейчас в «Ливерпуле». Мы с ним час общались, он сказал: «Хорошо подумай, я жду тебя в клубе». Это был первый случай – тогда «Майнц» не договорился с «Карлсруэ».

Затем Клопп возглавляет «Боруссию». Позвонили моему агенту: «Клопп хочет Саенко в Дортмунд». В Германии всё строго: если у тебя есть пять миллионов на трансферы, больше бюджет раздуть нельзя. Это у нас можно к губернатору зайти. И у «Боруссии» было 5-7 миллионов. Тогда они были не так сильны, это потом при Клоппе они взлетели. У них было пять миллионов на трансферы, за четыре они взяли Суботича и оставили на меня миллион. Мне звонят, говорят: «Вань, миллион». Отвечаю, что пешком приду, только решите вопрос.

А тут на «Нюрнберг» вышли «Динамо» Киев и «Спартак». Президент «Нюрнберга» понимал, что больше дадут или в «Динамо», или русские. И смысла продавать меня в Дортмунд не было. «Динамо» вообще внесло за меня депозит. Команду тогда тренировал Юрий Сёмин: «Вань, ты играешь слева, твоя позиция, мы тебя ждем. Договаривайся по контракту». Я попросил день на раздумья, и в этот же день на меня вышел генеральный директор «Спартака» Смоленцев, и я тогда решил, что, конечно, домой поеду.