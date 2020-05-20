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Саенко: «Я лично знаком с Клоппом. Был первым номером в его шорт-листе»

сегодня, 03:15

Экс-полузащитник «Карлсруэ», «Нюрнберга» и сборной России Иван Саенко рассказал о том, как мог попасть в команду нынешнего наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, который в то время работал в Бундеслиге.

Я лично знаком с Юргеном Клоппом. Я всегда его «Майнцу» забивал, возможно, в одном или двух матчах только не забил. И был момент, когда я был первым номером в его трансферном листе. Мне было 19-20 лет.

Звонит мне менеджер «Майнца» и говорит: «Мы ведём переговоры с „Карлсруэ“ о твоём трансфере. Клопп хочет пообщаться с тобой лично». Заманивали красиво. Я поехал в Майнц. В Германии у каждого клуба есть титульный спонсор – марка автомобиля. Там был BMW. Стояли BMW M3: жёлтая, красная, белая. Менеджер говорит мне: «Если договоримся, любую выбирай – твоя». В отеле мы встретились с Клоппом. Он говорит: «Вань, ты – то, что мне нужно». Агрессивный футбол, прессинг – то, что у него сейчас в «Ливерпуле». Мы с ним час общались, он сказал: «Хорошо подумай, я жду тебя в клубе». Это был первый случай – тогда «Майнц» не договорился с «Карлсруэ».

Затем Клопп возглавляет «Боруссию». Позвонили моему агенту: «Клопп хочет Саенко в Дортмунд». В Германии всё строго: если у тебя есть пять миллионов на трансферы, больше бюджет раздуть нельзя. Это у нас можно к губернатору зайти. И у «Боруссии» было 5-7 миллионов. Тогда они были не так сильны, это потом при Клоппе они взлетели. У них было пять миллионов на трансферы, за четыре они взяли Суботича и оставили на меня миллион. Мне звонят, говорят: «Вань, миллион». Отвечаю, что пешком приду, только решите вопрос.

А тут на «Нюрнберг» вышли «Динамо» Киев и «Спартак». Президент «Нюрнберга» понимал, что больше дадут или в «Динамо», или русские. И смысла продавать меня в Дортмунд не было. «Динамо» вообще внесло за меня депозит. Команду тогда тренировал Юрий Сёмин: «Вань, ты играешь слева, твоя позиция, мы тебя ждем. Договаривайся по контракту». Я попросил день на раздумья, и в этот же день на меня вышел генеральный директор «Спартака» Смоленцев, и я тогда решил, что, конечно, домой поеду.

Саенко также рассказал о том, как принял решение завершить карьеру в 27 лет.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:21
мог ключевое слово)))
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ дурман (раскрыть)
сегодня в 06:36
он то проснулся, а Мессе до сих пор на гейфилде дремает, ахаха)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:31
Сам загубил свою карьеру.
112910415
112910415
сегодня в 05:32
много красивых воспоминаний, интересная жизнь
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:26
Поэтому так рано завершил карьеру.
7ym74grsnxb4
7ym74grsnxb4
сегодня в 03:39
Только никакого значения это уже не имеет
дурман
дурман
сегодня в 03:20
Потом ты проснулся
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