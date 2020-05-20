Селюк: «5 млн евро за Соболева – это чересчур много, но он работяга»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о выкупе «Спартаком» нападающего у «Крыльев Советов».

Понятно, что € 5 млн за Соболева — это много и даже чересчур много. Но клубы иногда платят за более готовых футболистов такие же суммы, а эти игроки часто не являются настоящими профессионалами, и деньги идут в никуда. Я не имею никакого отношения к Александру, но мне кажется, что про него так сказать точно нельзя. Соболев — профессионал и работяга.

С нынешним тренером «красно-белых» Доменико Тедеско из него должен выйти толк. Конечно, Александр не соответствует мечтам болельщиков клуба о «спартаковском» футболе: короткий пас, доминирование на поле и так далее. Но ведь Тедеско ставит «Спартаку» другую игру, и в неё Соболев как раз вписывается отлично.