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Селюк: «5 млн евро за Соболева – это чересчур много, но он работяга»

сегодня, 02:49

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о выкупе «Спартаком» нападающего Александра Соболева у «Крыльев Советов».

Понятно, что € 5 млн за Соболева — это много и даже чересчур много. Но клубы иногда платят за более готовых футболистов такие же суммы, а эти игроки часто не являются настоящими профессионалами, и деньги идут в никуда. Я не имею никакого отношения к Александру, но мне кажется, что про него так сказать точно нельзя. Соболев — профессионал и работяга.

С нынешним тренером «красно-белых» Доменико Тедеско из него должен выйти толк. Конечно, Александр не соответствует мечтам болельщиков клуба о «спартаковском» футболе: короткий пас, доминирование на поле и так далее. Но ведь Тедеско ставит «Спартаку» другую игру, и в неё Соболев как раз вписывается отлично.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:21
Сначала ляпнул что много, а потом сам же исправил
112910415
112910415
сегодня в 05:44
цена не запредельная, перспективы отличные
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 05:21
Тедеско пытается построить в спартаке мощный автобус и Соболев соответствует его планам.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:54
Такие нынче цены.
43pare9ue6wm
43pare9ue6wm
сегодня в 04:40
Вполне нормальная цена
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:15
Что для Федуна 5 лимонов копейки.
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