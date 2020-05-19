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Генич: «Усилил ли Жоау Мариу „Локомотив“? Честно – сомневаюсь»

вчера, 22:59

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном уходе полузащитника Жоау Мариу из «Локомотива». Игрок выступает за «железнодорожников» на правах аренды из «Интера». «Локо» имеет право выкупить контракт Жоау Мариу.

Мое мнение — даже если бы «Интер» предлагал какие-то очень лояльные условия выкупа, то «Локомотив» бы вряд ли их стал использовать. Сумма выкупа по арендному соглашению (порядка 18 млн евро) слишком велика, и португалец не показал, что за него стоит платить такие деньги. Например, тот же Крыховяк сразу дал понять, что он — лидер, и он своих 10 млн стоит. Без Крыховяка сейчас представить себе «Локо» очень тяжело, а вот без Жоау Мариу — проще простого.

Так что и без пандемичной экономики клуб, думаю, не стал бы активировать опцию выкупа португальца. Его брали специально под Лигу чемпионов, но усилил ли он команду? Честно — сомневаюсь.

Отметим, что Генич также прокомментировал выкуп «Спартаком» у «Крыльев Советов» контракта нападающего Александра Соболева.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 00:04, ред.
Игрок добротный, в пределах 10 - 12 лямов точно стоит
Danrog
Danrog
вчера в 23:42
Правду говорит.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:37
Не стоит он 18 лямов, отправят его обратно в Интер.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:33
.....но усилил ли команду комментаторов Генич??? Честно - сомневаюсь.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:32
А по мне так очень классный игрок. Цепкий, техничный, быстрый. Стоило его и Жемалетдинова заменить в игре с Юве и все пошло прахом, цепляться за мяч стало некому прижались к своим воротам......и естестно пропустили необязательный гол.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:59
Было бы совсем неплохо...
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