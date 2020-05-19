Генич: «Усилил ли Жоау Мариу „Локомотив“? Честно – сомневаюсь»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о возможном уходе полузащитника из «Локомотива». Игрок выступает за «железнодорожников» на правах аренды из «Интера». «Локо» имеет право выкупить контракт Жоау Мариу.

Мое мнение — даже если бы «Интер» предлагал какие-то очень лояльные условия выкупа, то «Локомотив» бы вряд ли их стал использовать. Сумма выкупа по арендному соглашению (порядка 18 млн евро) слишком велика, и португалец не показал, что за него стоит платить такие деньги. Например, тот же Крыховяк сразу дал понять, что он — лидер, и он своих 10 млн стоит. Без Крыховяка сейчас представить себе «Локо» очень тяжело, а вот без Жоау Мариу — проще простого.

Так что и без пандемичной экономики клуб, думаю, не стал бы активировать опцию выкупа португальца. Его брали специально под Лигу чемпионов, но усилил ли он команду? Честно — сомневаюсь.