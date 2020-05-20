Мышалов: «Болельщики так просто не оставят уход Сёмина»

Бывший врач «Локомотива» Савелий Мышалов прокомментировал уход с поста главного тренера московского клуба.

Он мой друг. Общались до того, как было объявлено. Уже ходили слухи, ответил уклончиво, но я понял, что дела не очень. Знаете, что дико? «Локомотив», ведущий клуб, меняет директоров как перчатки. Кто этим ведает вообще? И вот доменялись: насколько я понимаю, перед первой игрой «Локомотива» будет манифестация или что-то вроде. Болельщики это так не оставят. Один из их руководителей звонил мне: «Савелий Евсеевич, примете участие?» Но куда мне, скоро 88 стукнет. Неужели начальники не понимали, какую аудиторию затрагивают? Пресса ведь все распишет, и не только российская — иностранная. Для болельщиков Сёмин — икона, эту ситуацию они восприняли, как личный вызов. По поводу его ухода будет шум, вот увидите.