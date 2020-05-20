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Мышалов: «Болельщики так просто не оставят уход Сёмина»

сегодня, 11:22

Бывший врач «Локомотива» Савелий Мышалов прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера московского клуба. 

Он мой друг. Общались до того, как было объявлено. Уже ходили слухи, ответил уклончиво, но я понял, что дела не очень. Знаете, что дико? «Локомотив», ведущий клуб, меняет директоров как перчатки. Кто этим ведает вообще? И вот доменялись: насколько я понимаю, перед первой игрой «Локомотива» будет манифестация или что-то вроде. Болельщики это так не оставят. Один из их руководителей звонил мне: «Савелий Евсеевич, примете участие?» Но куда мне, скоро 88 стукнет. Неужели начальники не понимали, какую аудиторию затрагивают? Пресса ведь все распишет, и не только российская — иностранная. Для болельщиков Сёмин — икона, эту ситуацию они восприняли, как личный вызов. По поводу его ухода будет шум, вот увидите.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 12:24
Доигрывать будут без зрителей,где им бунтовать-то?
На вокзале?
Дети позвонили пенсионеру и попросили выйти на баррикады?
Поезд ушёл.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
сегодня в 12:14
какие последствия ?!?
у них и движа то нет...
на одном из выездов (Зенит тогда 0-1 выиграл)
в перерыве матча по стадиону объявили : " есть в свободной продаже билеты,на фан сектор локо..."
Как такое может быть ? вот и весь движ....
Danrog
Danrog
сегодня в 12:11
Ничего не будет, одни разговоры.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:49
Камбэк Палыча неизбежен...вопрос времени...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:39
Посмотрим есть ли сила в фан движении))
beefs
beefs
сегодня в 11:24
не завысил ли, икона это круто
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