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Кечинов: «Играть в „Крыльях“ и в „Спартаке“ — это две большие разницы»

сегодня, 08:10

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал полноценный переход в клуб форварда Александра Соболева.

Видимо, в тех играх, которые Соболев успел провести за «Спартак», он убедил руководство и тренерский штаб в том, что является нужной фигурой и игроком основного состава. Да, он не забил пока ни одного мяча, но играть в «Крыльях» и в «Спартаке» — это две большие разницы. В Москве ты находишься под постоянным прессингом: болельщики и журналисты пристально следят за тобой, и сам бренд клуба действует на игроков. Но Соболев должен освоиться. С его габаритами, фактурой и умением выбирать позицию он скоро начнет забивать. В «Спартаке» есть футболисты, которые снабдят его передачами. Александр хорош в игре головой и ногами. Если освоится и станет своим в коллективе, то голы придут.

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Все комментарии
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 10:04
В крыльях зарплата небольшая, зато играть в футбол там не стыдно. В cпартаке - наоборот
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:00, ред.
Вся разница в том что будет жить Москве.
STVA 1
STVA 1 ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 09:38
Вот это больше соответствует истине
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:22
Какая разница где играть - в Крыльях или Спартаке ?
Все равно встретятся в Пердиве.
yrasikos22
yrasikos22
сегодня в 09:17
Разница лишь в том что Спартак 10я команда Рпл а Крылья 15я....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:11
Играть в КС престижно.
Faustello
Faustello
сегодня в 08:54
Ну не получится другого купят. В Спартаке имхо не прессинг болельщиков, а куча писак которые хайпятся создают нездоровый ажиотаж и мешают футболистам, которые не могут абстрагироваться от прессы.
VIPded
VIPded
сегодня в 08:43
В Крылышаах играть подостойнее, конечно.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 08:39
Был уважаемым игроком, а стал ... Гыгыгы
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:16
посмотрим может и повезёт ему))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:16
В Крыльях меньше позора...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:12
Пока это только мечты!!! Вон Ташаев уже по другому мечтает.
beefs
beefs
сегодня в 08:12
точно в яблочко
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