В «Ростове» не выявлены случаи заражения коронавирусом

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сегодня, 10:11

Пресс-служба «Ростова» сообщила о результатах тестирования на коронавирус среди футболистов, тренеров и персонала клуба.

По результатам анализов, все тесты показали отрицательный результат. Желто-синие в полном составе находятся в Ростове-на-Дону (защитник Деннис Хаджикадунич должен вернуться из Швеции). В ближайшее время команда возобновит индивидуальные тренировки.

Наша команда сдала тесты на COVID-19



По результатам анализов тесты футболистов, тренеров и персонала показали отрицательный результат.https://t.co/B3ARgJ6AwT#МыРостов pic.twitter.com/hRvgwyTydp — Football Club Rostov (@rostovfc) May 20, 2020

Напомним, что чемпионат России возобновится 21 июня.