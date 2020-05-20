В «Ростове» не выявлены случаи заражения коронавирусом

Пресс-служба «Ростова» сообщила о результатах тестирования на коронавирус среди футболистов, тренеров и персонала клуба.
По результатам анализов, все тесты показали отрицательный результат. Желто-синие в полном составе находятся в Ростове-на-Дону (защитник Деннис Хаджикадунич должен вернуться из Швеции). В ближайшее время команда возобновит индивидуальные тренировки.
Наша команда сдала тесты на COVID-19— Football Club Rostov (@rostovfc) May 20, 2020
По результатам анализов тесты футболистов, тренеров и персонала показали отрицательный результат.https://t.co/B3ARgJ6AwT#МыРостов pic.twitter.com/hRvgwyTydp
Напомним, что чемпионат России возобновится 21 июня.
кто заглавие пишет, так безграмотно??
кто заглавие пишет, так безграмотно??