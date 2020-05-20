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В «Ростове» не выявлены случаи заражения коронавирусом

сегодня, 10:11

Пресс-служба «Ростова» сообщила о результатах тестирования на коронавирус среди футболистов, тренеров и персонала клуба.

По результатам анализов, все тесты показали отрицательный результат. Желто-синие в полном составе находятся в Ростове-на-Дону (защитник Деннис Хаджикадунич должен вернуться из Швеции). В ближайшее время команда возобновит индивидуальные тренировки.

Напомним, что чемпионат России возобновится 21 июня

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ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 13:25
Замечательно!Желаю такого же результата всем футболистам других клубов!
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 12:08
Отличная новость. 🌞💧
berda2003
berda2003
сегодня в 11:37
По результатам анализов, все тесты футболистов "Ростова" показали отрицательный результат.
кто заглавие пишет, так безграмотно??
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:32
давно пора расчехлить бутесы
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:30
Молодчики
Mikki
Mikki
сегодня в 11:10
Кстати, если кому интересно, в июньскую группу на счет народ опять совсем не набирается.
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 10:45
Вот и х оторошо .
shlomo
shlomo
сегодня в 10:32
И это радует....тренируйтесь и давайте уже играть в футбол....
ОПС
ОПС
сегодня в 10:29
Хорошо это.
Mikki
Mikki ответ SSPZ (раскрыть)
сегодня в 10:26, ред.
Q-J-G это вы? Простой вопрос - если вас настолько беспокоит эта тема, то что мешает вместо постоянных войн с ветряными мельницами, потратить это время на то, чтобы тоже создать еще аккаунтов? Чтобы в каждой группе по вашему акку и акку вашего оппонента. И шансы уравняете, и нервы сэкономите.
астап бендер
астап бендер
сегодня в 10:25
Победы нас ждут!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 10:13
Мы рады, поздравляем!
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