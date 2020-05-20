Широков: «РПЛ без зрителей? У нас и так только на 4 клуба ходят болельщики»

Бывший российский футболист прокомментировал возможное возобновление РПЛ .

Хорошо, что у людей коронавирус выявляют на ранних стадиях. Во всём мире выявляется наличие вирусов у игроков в командах. Это даже хорошо – человек раньше не знал, что болеет, а сейчас есть возможность победить болезнь и выйти из этого с меньшими потерями для организма.

В «Динамо» пять человек. Три из персонала. Они что, играть не могут? А два футболиста уже в начале июня смогут выходить. Не стоит к этому серьёзно относиться — к разговору о том, что из-за этого могут отменить РПЛ .