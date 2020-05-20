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Широков: «РПЛ без зрителей? У нас и так только на 4 клуба ходят болельщики»

сегодня, 10:32

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал возможное возобновление РПЛ.

Хорошо, что у людей коронавирус выявляют на ранних стадиях. Во всём мире выявляется наличие вирусов у игроков в командах. Это даже хорошо – человек раньше не знал, что болеет, а сейчас есть возможность победить болезнь и выйти из этого с меньшими потерями для организма.

В «Динамо» пять человек. Три из персонала. Они что, играть не могут? А два футболиста уже в начале июня смогут выходить. Не стоит к этому серьёзно относиться — к разговору о том, что из-за этого могут отменить РПЛ.

Почему у нас будет тяжело смотреть матчи РПЛ без зрителей? В России будет всё по-прежнему. У нас и так со зрителями играют четыре клуба, остальные без. Сколько человек на «Тамбов» ходит? Сейчас даже больше придёт. А «Оренбург»? Это актуально для «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и «Ростова».

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Zimka
Zimka
сегодня в 14:46, ред.
1 "Зенит" Санкт-Петербург 791 012/ 35 955
2 "Спартак" Москва 587 130/ 26 688
3 "Краснодар" 516 907/ 24 615
4 "Ростов" Ростов-на-Дону 530 830/ 24 129
5 ЦСКА Москва 467 711/ 21 260
6 "Локомотив" Москва 394 184/ 17 917
7 "Динамо" Москва 365 218/ 16 601
8 "Ахмат" Грозный 326 666/ 14 848
9 "Крылья Советов" Самара 326 576/ 14 844
10 "Урал" Екатеринбург 305 019/ 14 525
11 "Сочи" 276 578/ 13 829
12 "Рубин" Казань 291 171/ 13 235
13 "Арсенал" Тула 278 746/ 12 670
14 "Уфа" 237 431/ 10 792
15 "Тамбов" 214 228/ 9 738
16 "Оренбург" 173 825/ 7 901
andreika20133
andreika20133 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
сегодня в 13:34
Возможно и тебя.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 13:26
Широкоа что то распелся в последнее время.А куда ходить и на что смотреть Роман? Как Урал раздвигает булки под Зенит? Кому интересен чемпионат,где все заранее известно?
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ andreika20133 (раскрыть)
сегодня в 13:26
Вы себя что-ли в понимающих записали?
andreika20133
andreika20133 ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 12:56
Серость свою лучше не показывать. Тут иногда встречаются люди понимающие.
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 12:30
Опустили цска локо...
Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:46
Болельщики зенита сидят дома по совету Широкова...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:36
В Москве на любой футбольный матч придёт больше народу чем во все театры Москвы вместе взятые.
tuman960
tuman960
сегодня в 11:31
погорячился Широков-на Спартак ЛЮДИ не ходят!!!!!
112910415
112910415
сегодня в 11:16
тонкий троллинг методом умолчания :
парочку клубов огорчил ехидный Широков !
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 10:41, ред.
Про коней ни слова,и правильно по 250 человек ходит в спорт зал)
А своих зачем назвал? Там в питере манекены сажают)!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:41
Рома как всегда
drug01
drug01
сегодня в 10:33
Надо играть лучше
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