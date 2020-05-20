Широков: «РПЛ без зрителей? У нас и так только на 4 клуба ходят болельщики»

Бывший российский футболист Роман Широков прокомментировал возможное возобновление РПЛ.
Хорошо, что у людей коронавирус выявляют на ранних стадиях. Во всём мире выявляется наличие вирусов у игроков в командах. Это даже хорошо – человек раньше не знал, что болеет, а сейчас есть возможность победить болезнь и выйти из этого с меньшими потерями для организма.
В «Динамо» пять человек. Три из персонала. Они что, играть не могут? А два футболиста уже в начале июня смогут выходить. Не стоит к этому серьёзно относиться — к разговору о том, что из-за этого могут отменить РПЛ.
Почему у нас будет тяжело смотреть матчи РПЛ без зрителей? В России будет всё по-прежнему. У нас и так со зрителями играют четыре клуба, остальные без. Сколько человек на «Тамбов» ходит? Сейчас даже больше придёт. А «Оренбург»? Это актуально для «Спартака», «Зенита», «Краснодара» и «Ростова».
2 "Спартак" Москва 587 130/ 26 688
3 "Краснодар" 516 907/ 24 615
4 "Ростов" Ростов-на-Дону 530 830/ 24 129
5 ЦСКА Москва 467 711/ 21 260
6 "Локомотив" Москва 394 184/ 17 917
7 "Динамо" Москва 365 218/ 16 601
8 "Ахмат" Грозный 326 666/ 14 848
9 "Крылья Советов" Самара 326 576/ 14 844
10 "Урал" Екатеринбург 305 019/ 14 525
11 "Сочи" 276 578/ 13 829
12 "Рубин" Казань 291 171/ 13 235
13 "Арсенал" Тула 278 746/ 12 670
14 "Уфа" 237 431/ 10 792
15 "Тамбов" 214 228/ 9 738
16 "Оренбург" 173 825/ 7 901
2 "Спартак" Москва 587 130/ 26 688
3 "Краснодар" 516 907/ 24 615
4 "Ростов" Ростов-на-Дону 530 830/ 24 129
5 ЦСКА Москва 467 711/ 21 260
6 "Локомотив" Москва 394 184/ 17 917
7 "Динамо" Москва 365 218/ 16 601
8 "Ахмат" Грозный 326 666/ 14 848
9 "Крылья Советов" Самара 326 576/ 14 844
10 "Урал" Екатеринбург 305 019/ 14 525
11 "Сочи" 276 578/ 13 829
12 "Рубин" Казань 291 171/ 13 235
13 "Арсенал" Тула 278 746/ 12 670
14 "Уфа" 237 431/ 10 792
15 "Тамбов" 214 228/ 9 738
16 "Оренбург" 173 825/ 7 901
парочку клубов огорчил ехидный Широков !
парочку клубов огорчил ехидный Широков !
А своих зачем назвал? Там в питере манекены сажают)!!
А своих зачем назвал? Там в питере манекены сажают)!!