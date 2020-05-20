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«Долгопрудный» подтвердил, что клуб готов подняться в ФНЛ

сегодня, 10:25

ФК «Долгопрудный», занявший второе место в зоне «Запад» ПФЛ, готов принять участие в чемпионате-2020/2021 в ФНЛ. Эту информацию подтвердил вице-президент клуба Тарас Воробель.

Действительно, у нас есть желание и возможности играть в следующем сезоне в ФНЛ. Это правда, могу подтвердить данную информацию. Основной пакет документов для получения соответствующей лицензии направлен руководству лиги, оставшуюся часть предоставим в ближайшие дни. Почему мы хотим уже с сезона-2020/2021 играть в ФНЛ? Есть три ключевых фактора. Первые два, как я уже сказал, это желание и возможности. С первым всё понятно: стремиться как можно выше — это абсолютно нормально и правильно. Было бы странно, если бы таких амбиций у нас не было. Не вмешайся форс-мажор и будь доигран нынешний чемпионат, мы, безусловно, боролись бы за первое место в своей зоне, чтобы оказаться в ФНЛ, но ситуация такова, что сезон в ПФЛ закончен и «Долгопрудный» финишировал вторым, уступив лидеру одно очко.

Теперь что касается возможностей. Как известно, сегодня многие клубы испытывают проблемы. Некоторые, к сожалению, вовсе закрываются и исчезают по причине финансовых трудностей, однако у нас в этом плане всё стабильно. Совсем недавно мы получили финансовые гарантии от второго крупного соинвестора, что позволяет уверенно смотреть в будущее. Причём это будущее измеряется не одним и не двумя сезонами. Разработана и утверждена долгосрочная стратегия. Мы будем планомерно развивать клуб и команду.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 11:13
деньги есть - надо подниматься
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:30
поднимутся будет первенство Москвы
shlomo
shlomo
сегодня в 10:29
Главное, чтобы финансов хватило...
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