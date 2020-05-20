Евсеев: «Поработаем в Аше ударно, чтобы к возобновлению быть в форме»

Главный тренер «Уфы» рассказал о работе команды на тренировочном сборе в Аше.

Утро начинается с кофе. Стаканчик побольше. В такую погоду самое то. Вчера было солнце, а сейчас моросит дождь. Разнообразие. Самая важная вещь на сборах. После тренировочного процесса, естественно.

Сегодня у нас тоже две тренировки. План составлен заранее, но всегда его можно скорректировать. Обсуждаем со штабом это по вечерам: как прошли тренировки, что нужно добавить или убрать на следующий день.

Футболисты обычно спят подольше, чем тренеры. Сон — лучшее восстановление. Пусть отсыпаются. Поработаем в Аше ударно, чтобы к возобновлению сезона быть в форме.