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Евсеев: «Поработаем в Аше ударно, чтобы к возобновлению быть в форме»

сегодня, 10:22

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о работе команды на тренировочном сборе в Аше.

Утро начинается с кофе. Стаканчик побольше. В такую погоду самое то. Вчера было солнце, а сейчас моросит дождь. Разнообразие. Самая важная вещь на сборах. После тренировочного процесса, естественно.

Сегодня у нас тоже две тренировки. План составлен заранее, но всегда его можно скорректировать. Обсуждаем со штабом это по вечерам: как прошли тренировки, что нужно добавить или убрать на следующий день.

Футболисты обычно спят подольше, чем тренеры. Сон — лучшее восстановление. Пусть отсыпаются. Поработаем в Аше ударно, чтобы к возобновлению сезона быть в форме.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:35
Тренируйтесь не на словах, а на деле.
beefs
beefs
сегодня в 10:23
ну вот и в России нашлось место для сборов
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