Иньеста: «Удивляет то, что Аргентина не выиграла ЧМ с Месси»

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании , ныне выступающий за «Виссел Кобе», высказался на тему того, что его бывший партнёр по каталонскому клубу ещё ни разу не выигрывал чемпионат мира.

— Месси забил огромное количество голов за карьеру, но в документальном фильме он говорит, что хотел бы сделать то, что удалось сделать вам.

— Победа на чемпионате мира имеет большой вес. Любой бы хотел достичь этой цели. Но выиграть его очень тяжело. Немногим сборным удавалось это сделать. Такова значимость этого достижения.

— И Аргентине с Месси не удалось этого достичь...

— Да, это удивляет. Ведь у них отличные футболисты, это сборная полна выдающихся игроков и одного, кого я считаю номером один. Но им не удалось этого сделать...

Что касается, например, их финального матчах с Германией. Там всё решили детали. Если бы они сыграли ещё один матч, возможно, всё бы обернулось иначе.

У меня также есть чувство, что при уровне «Барселоны», которая так долго имела в составе Месси... Было четыре победы в Лиге чемпионов, но с Месси и командой, что у нас была, «Барселона» могла выиграть больше. Но таков футбол. Соперники тоже хотят победить и тоже очень сильны. Так что самое важное – как следует насладиться, когда вам всё-таки удаётся победить.