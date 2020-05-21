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Иньеста: «Удивляет то, что Аргентина не выиграла ЧМ с Месси»

сегодня, 02:46

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста, ныне выступающий за «Виссел Кобе», высказался на тему того, что его бывший партнёр по каталонскому клубу Лионель Месси ещё ни разу не выигрывал чемпионат мира.

— Месси забил огромное количество голов за карьеру, но в документальном фильме он говорит, что хотел бы сделать то, что удалось сделать вам.

— Победа на чемпионате мира имеет большой вес. Любой бы хотел достичь этой цели. Но выиграть его очень тяжело. Немногим сборным удавалось это сделать. Такова значимость этого достижения.

— И Аргентине с Месси не удалось этого достичь...

— Да, это удивляет. Ведь у них отличные футболисты, это сборная полна выдающихся игроков и одного, кого я считаю номером один. Но им не удалось этого сделать...

Что касается, например, их финального матчах с Германией. Там всё решили детали. Если бы они сыграли ещё один матч, возможно, всё бы обернулось иначе.

У меня также есть чувство, что при уровне «Барселоны», которая так долго имела в составе Месси... Было четыре победы в Лиге чемпионов, но с Месси и командой, что у нас была, «Барселона» могла выиграть больше. Но таков футбол. Соперники тоже хотят победить и тоже очень сильны. Так что самое важное – как следует насладиться, когда вам всё-таки удаётся победить.

Ранее экс-игрок «Барселоны» Эдмилсон отметил, что Месси от легендарного аргентинца Диего Марадоны отличает то, что действующий капитан «альбиселесте» выступает на топ-уровне на протяжении больше 10 лет.

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Все комментарии
usk
usk
сегодня в 03:53
что тут удивляться если идиоты из АФА назначают главным тренером сборной Марадону и Мартино то глупа наверное на что то рассчитывать
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:26
Что то пошло не так?!?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 03:01
Многое удивительно сегодня
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