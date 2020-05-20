Бернарду Силва заявил, что Мбаппе может стать лучшим игроком мира

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вчера, 22:14

Полузащитник «Манчестер Сити» в разговоре со Sky Sports высказался о форварде «Пари Сен-Жермен» . Ранее Силва и Мбаппе вместе защищали цвета «Монако». По словам игрока «Ман Сити», нападающий ПСЖ может стать лучшим футболистом мира.

Когда перед вами такой особенный игрок, как Мбаппе, вы не знаете, будет ли у него всё складываться хорошо или нет, но понимаете, что в нем есть нечто драгоценное, важное. Если он будет усердно работать, что он и делает, а также если у него будет хороший менталитет, то рано или поздно он разовьет свой талант и станет лучшим.

Отметим, что ранее Силва поделился мнением о партнере по сборной Португалии – форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.