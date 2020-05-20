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Бернарду Силва заявил, что Мбаппе может стать лучшим игроком мира

вчера, 22:14

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва в разговоре со Sky Sports высказался о форварде «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе. Ранее Силва и Мбаппе вместе защищали цвета «Монако». По словам игрока «Ман Сити», нападающий ПСЖ может стать лучшим футболистом мира.

Когда перед вами такой особенный игрок, как Мбаппе, вы не знаете, будет ли у него всё складываться хорошо или нет, но понимаете, что в нем есть нечто драгоценное, важное. Если он будет усердно работать, что он и делает, а также если у него будет хороший менталитет, то рано или поздно он разовьет свой талант и станет лучшим.  

Отметим, что ранее Силва поделился мнением о партнере по сборной Португалии – форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:19
До эры Месси и Роналду иногда выпадали года, когда на фоне спадов у фаворитов на звание лучшего, вдруг вылетали из тлеющего костра искорки, которые затем гасли на ветру, и тогда в дело вступали настоящие монстры футбола. Такими искорками были Жан-Пьер Папен, Каннаваро, Блохин, Беланов, Шевченко, которые становились обладателями "ЗМ" всего один раз. Мбаппе, бесспорно, талантливый футболист, но он может стать лучшим, на мой взгляд, только в периоды штиля на футбольных полях мира, когда другие топ-футболисты по каким-то причинам уйдут в тень.
Erlov
Erlov
вчера в 22:24
Не станет.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:19
время покажет))) посмотрим)))
Almazny
Almazny
вчера в 22:17
Если не успеет состариться.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:16
Мало кто чего заявляет
beefs
beefs
вчера в 22:15
можно надеяться на это
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