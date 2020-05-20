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Роберто Карлос: «В 2007 году я почти перешел в „Челси“»

вчера, 23:29

Бывший защитник мадридского «Реала» Роберто Карлос рассказал, что был близок к переходу в «Челси» в 2007 году.

Бразилец отыграл 11 сезонов за «Реал», после чего перешел в турецкий «Фенербахче» летом 2007 года.

У меня были предложения от «Фенербахче» и «Челси». С «Челси» что-то не получилось, поэтому я подписал контракт с «Фенербахче».

Но я был близок к переходу в «Челси». Все было согласовано. Мне просто нужно было пойти и подписать контракт. Прошла всего неделя, прежде чем я перешел в «Фенербахче», я был в Париже, чтобы встретиться с Романом Абрамовичем.

К сожалению, в последний момент что-то не получилось. Так часто случается в футболе. У адвоката возникла проблема. Но я на 100% уверен, что я бы преуспел в Премьер-Лиге. Этот чемпионат соответствовал моим характеристикам.

Ранее Роберто Карлос рассказал, что он перешел в «Реал» за десять минут.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 00:20
Почти не считается.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:53
"Почти" и "если бы" - главное, остальное - вода.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
вчера в 23:48
Не потянул бы. Карлос топовый футболист был конечно, но в АПЛ без скорости делать нечего, а его Карлос уже терял на тот момент
drug01
drug01
вчера в 23:42
Он мог играть в любой команде....
beefs
beefs
вчера в 23:29
в Челси он уже бы не потянул
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