Роберто Карлос: «В 2007 году я почти перешел в „Челси“»

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вчера, 23:29

Бывший защитник мадридского «Реала» рассказал, что был близок к переходу в «Челси» в 2007 году.

Бразилец отыграл 11 сезонов за «Реал», после чего перешел в турецкий «Фенербахче» летом 2007 года.

У меня были предложения от «Фенербахче» и «Челси». С «Челси» что-то не получилось, поэтому я подписал контракт с «Фенербахче». Но я был близок к переходу в «Челси». Все было согласовано. Мне просто нужно было пойти и подписать контракт. Прошла всего неделя, прежде чем я перешел в «Фенербахче», я был в Париже, чтобы встретиться с Романом Абрамовичем. К сожалению, в последний момент что-то не получилось. Так часто случается в футболе. У адвоката возникла проблема. Но я на 100% уверен, что я бы преуспел в Премьер-Лиге. Этот чемпионат соответствовал моим характеристикам.

Ранее Роберто Карлос рассказал, что он перешел в «Реал» за десять минут.