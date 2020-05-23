Гендиректор «Химок»: «Неправильно играть в РПЛ за бюджетные деньги»

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов в эфире «Матч ТВ» поделился мнением о перспективах клуба в следующем сезоне:
На следующей неделе мы будем встречаться с руководством города, Московской области, министром спорта, будут расставлены точки по всем параметрам, в том числе бюджету. На данный момент мы в поиске инвестора. Со стороны правительства Московской области ведутся переговоры, они прикладывают максимум усилий. Естественно, мы надеемся, что вопрос решится. Сейчас пока рано говорить конкретно. Документы на лицензирование мы подали. Ждем встречи на следующей неделе.
Перед сезоном была поставлена задача по выходу в Премьер-Лигу. Мы к этому шли, но зимой вектор поменялся. Четыре человека покинули команду, но остальные ребята остались в команде. Отставка тренера — это было желание самого тренера.
Я соглашусь с Сергеем Юраном: существовать в Премьер-Лиге за бюджетные деньги — это, наверное, неправильно. Поэтому мы все это время были в поисках, вели переговоры с инвесторами.
Напомним, что «Химки» могут объединиться с клубом ПФЛ «Родина».
Вы пришли сюда с бомбы,и сразу стали диктовать свои правила, но есть такое изречение: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят».
И какие вы там точки над "i" пытаетесь расставить? Я своё мнение сказал и оно предельно ясное, но а если вам не нравиться этот конкурс, то я предложил вам сделать свой конкурс в лиге и играть там. Почему вы пришедшие с бомбы пытаетесь перестроить под своё хотение?
Зная наперёд, что ответа чёткого не будет, а опять будет перепечатано пару фраз с непонятным добавлением, считаю, что дальнейшая дискуссия бесполезна.
Ответа даже не жду, прощайте.
Вы пришли сюда с бомбы,и сразу стали диктовать свои правила, но есть такое изречение: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят».
И какие вы там точки над "i" пытаетесь расставить? Я своё мнение сказал и оно предельно ясное, но а если вам не нравиться этот конкурс, то я предложил вам сделать свой конкурс в лиге и играть там. Почему вы пришедшие с бомбы пытаетесь перестроить под своё хотение?
Зная наперёд, что ответа чёткого не будет, а опять будет перепечатано пару фраз с непонятным добавлением, считаю, что дальнейшая дискуссия бесполезна.
Ответа даже не жду, прощайте.
==Одна из составляющих участвующих в конкурсах это призы и ВИП.==
Я вам на неё ответил своим комментом от 21:31 и потом вы меня спрашиваете:
==Ну если они "не тарахтели" и ВИП "какой-то инфантилизм", то зачем тогда разговоры об этом?==
Мне нельзя отвечать на ваши вопросы, потому что вы запутались в своих собственных высказываниях ?
==Одна из составляющих участвующих в конкурсах это призы и ВИП.==
Я вам на неё ответил своим комментом от 21:31 и потом вы меня спрашиваете:
==Ну если они "не тарахтели" и ВИП "какой-то инфантилизм", то зачем тогда разговоры об этом?==
Мне нельзя отвечать на ваши вопросы, потому что вы запутались в своих собственных высказываниях ?
А почему бы вам не предложить мне вообще не посещать этот сайт и самому с собой дома поиграть, чтобы никто вам не мешал скирдовать тряпьё ?
==А интересно кому так будет интересны лычки, звёзды в профиле?==
Ну вот, я надеюсь, что этим вашим ответом мы наконец-то окончательно расставили все точки над "i" кому в действительности нужны тряпки и призы ?
А почему бы вам не предложить мне вообще не посещать этот сайт и самому с собой дома поиграть, чтобы никто вам не мешал скирдовать тряпьё ?
==А интересно кому так будет интересны лычки, звёзды в профиле?==
Ну вот, я надеюсь, что этим вашим ответом мы наконец-то окончательно расставили все точки над "i" кому в действительности нужны тряпки и призы ?
14 клубов в РПЛ, кроме Спартака и Краснодара, играют за бюджетные деньги и не парятся.
14 клубов в РПЛ, кроме Спартака и Краснодара, играют за бюджетные деньги и не парятся.