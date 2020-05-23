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Юран: «Частный клуб может переехать на наше место»

сегодня, 20:37

Наставник «Химок» Сергей Юран рассказал о финансовых проблемах клуба.

Я так понимаю, что сейчас появилось интервью представителя Сергей Ломакина, где озвучиваются требования инвестора. Здесь же сразу становится ясно — «Химки» могут прекратить свое существование, а частный клуб переедет на наше место и будет называться «Родина». Плюс новые владельцы хотят получить в бесплатное пользование спортивную инфраструктуру. Думаю, что губернатор не в курсе сложившейся ситуации. А сейчас болельщик, который приходил на трибуны, выйдет из карантина, а «Химок» уже и нет.

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Бестрофейный
Бестрофейный
сегодня в 21:22
Там где свиное замешано, одни аферы.
Prichal
Prichal
сегодня в 21:12
Если там тренер Юран, то всё понятно.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 21:06
Химки-Родина.
Родина-Химки.
galem72
galem72
сегодня в 21:00
Достаточно взглянуть на биографию "кристально чистого" ломакина, его "акробатику" с кредитами ангажированного газпромбанка и сразу же становится ясно, для чего организовывается это пресловутое слияние. Ничего нового в системе плешивого.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:49
МУТНЫЕ ДЕЛА ТВОРЯТСЯ...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:38
Там очень много вопросов.
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