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Геркус: «„Локомотиву“ летом нужно решать судьбу Миранчуков»

сегодня, 00:02

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассуждает о трансферных задачах клуба на ближайшее лето.

Приход нового главного тренера, к сожалению, совпал с обновлением контрактов многих футболистов. Есть плеяда игроков, у которых в этом году истекают контракты, но не надо забывать, что у братьев Миранчуков они заканчиваются в следующем — по ним решение нужно принимать сейчас, этим летом. А это системообразующие игроки.

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Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 00:59
Еще бы осталось Миранчиков продать по фигу куда лишь бы бабла поднять. Пропал Локомотив, туда ему и дорога
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:49
Некогда тамошним руководителям всякие решения принимать.....у них есть дела и по-важней...
Наверняка очень хлопотно ...и тренеров увольнять ...и Геркусов в суде позором клеймить....
Вот освободятся от дел насущных...возьмут паузу...тогда и порешают судьбу Миранчуков...))
ABir
ABir
сегодня в 00:08
А что есть варианты?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 00:03
вот летом и порешают)))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
сегодня в 00:03
Навернон это уже поздно.
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