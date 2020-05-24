Геркус: «„Локомотиву“ летом нужно решать судьбу Миранчуков»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус рассуждает о трансферных задачах клуба на ближайшее лето.

Приход нового главного тренера, к сожалению, совпал с обновлением контрактов многих футболистов. Есть плеяда игроков, у которых в этом году истекают контракты, но не надо забывать, что у братьев Миранчуков они заканчиваются в следующем — по ним решение нужно принимать сейчас, этим летом. А это системообразующие игроки.