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Джикия и братья Миранчуки оказали помощь больницам Дагестана

сегодня, 10:46

Пресс-служба сборной России сообщила, что игроки сборной России Георгий Джикия, а также Алексей и Антон Миранчуки помогли больницам Республики Дагестан в борьбе с коронавирусом.

«Братья Миранчуки и Георгий Джикия помогли больницам в трех населенных пунктах Дагестана. Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения», — говорится в сообщении национальной команды.

Также недавно Алексей Миранчук пожертвовал деньги на лечение девочки из Осетии.

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:24
Дагестан последние годы лидирует по получаемым дотациям из Федерального бюджета. В год республика получает ~60 лярдов. Где все эти деньги? Гордые горцы обворовывают сами себя вместо постройки больниц, дорог, развития сельского хозяйства?
Legend 6
Legend 6 ответ wigbor (раскрыть)
сегодня в 11:16
Кто виноват что разворовали?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 11:12
Молодцы !
Достойный пример для других.
У В А Ж Е Н И Е !
wigbor
wigbor
сегодня в 11:03
Путин в Дагестан столько вбухал, все деньги разворовали, теперь Джикия им помогает, чтобы попиариться.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 10:53
Уважение им за такой поступок.
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