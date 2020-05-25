Джикия и братья Миранчуки оказали помощь больницам Дагестана

Пресс-служба сборной России сообщила, что игроки сборной России Георгий Джикия, а также Алексей и Антон Миранчуки помогли больницам Республики Дагестан в борьбе с коронавирусом.
«Братья Миранчуки и Георгий Джикия помогли больницам в трех населенных пунктах Дагестана. Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения», — говорится в сообщении национальной команды.
Братья Миранчуки и Георгий Джикия помогли больницам в трёх насёленных пунктах Дагестана. Футболисты закупили необходимое оборудование и отправили его по месту назначения.— Сборная России (@TeamRussia) May 25, 2020
Также недавно Алексей Миранчук пожертвовал деньги на лечение девочки из Осетии.
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Достойный пример для других.
У В А Ж Е Н И Е !