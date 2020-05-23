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Хонда отказался от зарплаты в «Ботафого» на время пандемии

сегодня, 01:44

Полузащитник «Ботафого» Кейсуке Хонда, ранее выступавший за ЦСКА, отказался от своей зарплаты на время пандемии коронавируса. Об этом рассказал член совета директоров «Ботафого» Карлос Монтенегро.

Хонда — абсолютно другой человек. Он много помогает другим людям и, кроме того, отказался получать зарплату с марта. Он сказал, что очень переживает из-за проблем в Бразилии и во всём мире и будет некомфортно себя чувствовать, получая в такое время зарплату. Он даже предложил свою финансовую помощь клубу, если это понадобится.

Недавно экс-защитник ЦСКА Семён Федотов назвал Хонду высокомерным человеком.

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Все комментарии
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
сегодня в 05:19
Интересная у Японцев воспитание. Смотришь иногда на тв все извращенцы, а в жизни вот такие очень мудрые и добрые люди
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 05:14, ред.
А Гинер поставил ему клеймо "Предатель". И был оочень обиижен). Оказывается он ангел!
Так кто же редиска?).
ОПС
ОПС
сегодня в 05:11
Молодец Хонда, так держать!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 02:34
Таких игроков не много.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:47
Респект японцу!!!
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