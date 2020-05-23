Хонда отказался от зарплаты в «Ботафого» на время пандемии

Полузащитник «Ботафого» , ранее выступавший за ЦСКА , отказался от своей зарплаты на время пандемии коронавируса. Об этом рассказал член совета директоров «Ботафого» Карлос Монтенегро.

Хонда — абсолютно другой человек. Он много помогает другим людям и, кроме того, отказался получать зарплату с марта. Он сказал, что очень переживает из-за проблем в Бразилии и во всём мире и будет некомфортно себя чувствовать, получая в такое время зарплату. Он даже предложил свою финансовую помощь клубу, если это понадобится.